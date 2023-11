Slipknot anuncia su separación de Jay Weinberg

El 5 de noviembre, Slipknot anunció su separación de su antiguo baterista, Jay Weinberg, quien había formado parte de la banda durante una década.

La banda icónica de metal, Slipknot, ha conmovido a sus seguidores al anunciar la separación de su talentoso baterista, Jay Weinberg, el 5 de noviembre. Tras una década de dedicación y pasión, el baterista ha decidido emprender nuevos caminos, marcando el fin de una era para la banda.

El legado de Jay Weinberg en Slipknot

Jay Weinberg se unió a las filas de Slipknot en diciembre de 2013, en un momento crucial para la banda, después de la partida del baterÍA original, Joey Jordison. En aquel entonces, Jordison citó "motivos personales" como razón de su partida, pero en 2016 reveló que se encontraba luchando contra una enfermedad neurológica devastadora que lo forzó a dejar la banda.

Esta enfermedad, llamada mielitis transversa, se asemeja a la esclerosis múltiple y tuvo un impacto profundo en su capacidad para tocar la batería. La triste noticia del fallecimiento de Jordison en 2021 marcó un capítulo oscuro en la historia de Slipknot.

"Nadie puede reemplazar el sonido, el estilo y la energía original de Joey Jordison"

Afirmó la banda en su comunicado. Sin embargo, reconocieron el aporte significativo de Jay Weinberg a lo largo de los últimos tres álbumes y expresaron su agradecimiento tanto a él como a los fans.

Joey Jordison el que fuera batería en Slipknot antes de Jay Weinberg

Slipknot es una banda que siempre busca evolucionar, y esta decisión de separarse de Jay Weinberg es un paso en esa dirección. La banda deseó a Jay lo mejor en sus futuros proyectos y se mostró ansiosa por lo que les depara el camino.

El ascenso de Jay Weinberg a la batería de Slipknot

Jay Weinberg, que ahora cuenta con 33 años, descubrió Slipknot en su adolescencia, gracias a la influencia de su padre, Max Weinberg, miembro de la E Street Band de Bruce Springsteen y líder de la banda casera en el programa de entrevistas de Conan O. -Brien. Weinberg quedó atrapado por la música de Slipknot y se convirtió en un ferviente admirador de la banda.

Su oportunidad de unirse a la banda como reemplazo de Joey Jordison se presentó en 2013, cuando fue invitado a Los Ángeles para una audición.

La partida de Jordison en diciembre de 2013, seguida de su comunicado contradictorio, marcó un período de incertidumbre en la historia de Slipknot. El triste fallecimiento de Jordison en 2021 dejó un vacío imposible de llenar.

Jay Weinberg, hijo de una leyenda del rock, Max Weinberg, asumió su papel como baterista de Slipknot y contribuyó a álbumes notables, incluyendo ".5: The Grey Chapter" en 2014, "We Are Not Your Kind" en 2019 y "The End, So Far" el año pasado.

Trayectoria musical de Jay Weinberg

Antes de unirse a Slipknot, Jay Weinberg fue miembro de la banda "Against Me!", contribuyendo a su sonido desde noviembre de 2010 hasta diciembre de 2012. Su trayectoria musical incluye una diversidad de experiencias en el mundo del rock y el metal, lo que le otorga una perspectiva única como músico.

Reflexiones de Jay Weinberg sobre su experiencia en Slipknot

En una entrevista en mayo de 2023 con "Power Hour" de Danny Wimmer Presents, Jay Weinberg reflexionó sobre su primer concierto con Slipknot, que tuvo lugar en octubre de 2014 en el Knotfest de San Bernardino, California. Weinberg compartió sus pensamientos sobre el momento en que se unió a la banda y la intensidad de su primer show en vivo.

Una incorporación reciente a Slipknot

En junio de 2023, Slipknot sorprendió a sus seguidores anunciando la incorporación de un nuevo teclista, tan solo dos semanas después de revelar la salida de su miembro anterior, Craig Jones. El debut de este misterioso nuevo miembro se produjo el 7 de junio en el festival Nova Rock en Austria, un acontecimiento que generó expectación entre los fans.

En definitiva, la separación de Jay Weinberg de Slipknot marca el fin de una era en la historia de la banda. Su contribución al grupo, su pasión por la música y su papel en la evolución de Slipknot son aspectos que se recordarán con gratitud.

Con la llegada de un nuevo miembro, la banda sigue su camino, manteniendo su compromiso con la innovación y la creatividad en el mundo del metal. Los fans de Slipknot guardan con expectación lo que el futuro les depara.

