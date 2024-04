Quién es Rels B, cantante, rapero e invitado de ‘El Hormiguero’

Rels B logró un hito notable al convertirse en el primer rapero español en alcanzar 1 millón de suscriptores en YouTube. Este logro inspiró al artista a lanzar su tema "Euromillón.

Rels B, ha sido reconocido con numerosos premios debido a su gran éxito en las plataformas de streaming. Además, ha sido nominado a importantes galardones en la industria musical, como los MTV Europe Music Awards, destacando su influencia y popularidad en el mundo de la música.

El rapero, es un apasionado de Japón y muestra una gran admiración por su cultura, tanto es así que en algunas de sus canciones incluye referencias al manga o al anime. Estará hoy lunes 29 de abril en el plató de ‘El Hormiguero’.

Daniel Heredia Vidal: El Inicio de Rels B

Rels B se identifica como un rapero, aunque su propuesta artística se distingue por su singularidad y originalidad. Aunque el hip-hop constituye su base, su música se enriquece con influencias de diversos géneros musicales.

Su estrecha relación con la música argentina ha resultado en colaboraciones exitosas con destacados artistas de la escena actual, logrando fusionar estilos de manera exitosa y aclamada por el público.

Nacido el 18 de octubre de 1993 en Palma de Mallorca, Daniel Heredia Vidal, conocido en el mundo de la música como Rels B, ha trazado un camino impresionante en el género del rap y el hip hop.

Desde sus primeros pasos, su talento se vislumbraba, y hoy en día, es considerado una de las figuras más prominentes en su estilo, tanto en España como en varias naciones latinoamericanas.

Los comienzos musicales

Los primeros indicios de su carrera se remontan a una edad temprana. Aunque inicialmente se centró en ser productor musical, no pasó mucho tiempo antes de que sus propias habilidades como cantante y compositor se manifestaran. Fue durante esos años cuando grabó sus primeras canciones, un primer vistazo a lo que sería una carrera ascendente.

Debut Oficial: "Change o Die"

Su salto oficial a la escena musical ocurrió en 2014, con el lanzamiento de su primer EP, titulado "Change o Die".

Este proyecto marcó el inicio formal de su carrera como artista en solitario, contando con una selección de pistas que reflejaban su estilo y visión musical. Colaboraciones con diversos productores ayudaron a dar forma a este trabajo inicial.

Consolidación en "Player Hater"

Al año siguiente, en 2015, Rels B continuó su ascenso con el lanzamiento de su segundo EP, "Player Hater". Este trabajo no solo consolidó su presencia en la escena, sino que también le otorgó reconocimiento y éxito masivo.

Canciones como "Don't Tell My Mama", "Word Up" y "Hood Girl" resonaron en las redes y plataformas de streaming, atrayendo a una base de seguidores cada vez mayor.

El Éxito de "Mary Jane"

Uno de los puntos destacados de este período fue el lanzamiento del video musical de "Mary Jane". Esta canción no solo fue bien recibida por el público, sino que también ayudó a establecer a Rels B como un nombre importante en la escena del rap y el hip hop.

El trabajo audiovisual, cuidadosamente producido, contribuyó aún más a su creciente reputación.

Ascenso y críticas con "Boys Don't Cry"

En el 2016, Rels B continuó su ascenso con el lanzamiento de su primer álbum, "Boys Don't Cry". Este proyecto, compuesto por 12 pistas, fue aclamado por la crítica y recibió una atención considerable de los medios.

Sin embargo, no estuvo exento de controversia, ya que algunos críticos señalaron el título y las letras del álbum como machistas. En respuesta, el artista defendió su posición, argumentando a favor de la igualdad de género.

Colaboraciones y nuevos proyectos

Los años siguientes estuvieron marcados por una serie de colaboraciones y proyectos nuevos. En el 2017, lanzó un EP en colaboración con Indigo Jams, presentando una selección de temas que resonaron con su audiencia. Además, canciones como "Libres" y el video de "Rock & Roll" siguieron acumulando reproducciones y consolidando su posición en la escena musical.

"Flakk Daniel's": un paso más

El 2018 trajo consigo el lanzamiento de su primer álbum de larga duración, "Flakk Daniel 's". Con este proyecto, Rels B continuó explorando nuevas facetas de su arte, colaborando con una variedad de artistas y expandiendo aún más su alcance. Este álbum, que contó con 10 pistas, representa otro hito en su carrera en constante evolución.

2019-2020: Consagración, HBD Flakko y La Isla

El año 2019 fue crucial para Rels B, marcando su celebración personal y profesional con el lanzamiento de su álbum "Happy Birthday Flakko" el día de su cumpleaños. Este proyecto contó con colaboraciones de renombrados artistas como Duki y Don Patricio, lo que amplificó su resonancia en la escena musical.

En 2020, el artista dio un paso más en su carrera con "La Isla LP", un álbum que muchos consideran su trabajo más musical hasta la fecha.

Este disco, compuesto por diez canciones, aborda temas profundos como el confinamiento, el desamor y su conexión con Mallorca, su tierra natal. Rels B expresó en una entrevista para el Diario de Mallorca que sin su isla no estaría donde está hoy, subrayando la profunda influencia de su origen en su música.

2021-2022: Independencia y Smile Bix :)

El año 2021 significó un nuevo comienzo para Rels B como artista independiente. El 14 de abril, presentó "Clase G", un sencillo que no solo reflexiona sobre su reciente desvinculación de Sony Music sino que también sirvió de preludio a su próximo EP.

Siguiendo con su impulso creativo, lanzó "Como Antes" en mayo y "Shorty q te vaya bnn" en septiembre, ambos sencillos que continuaron solidificando su estilo y conexión con el público.

El 2022 fue otro año de éxitos con el lanzamiento de su cuarto EP, "Smile Bix :)", que incluyó ocho sencillos y colaboraciones con artistas como Khea, Polimá WestCoast, Alemán y Eladio Carrión.

Este EP cataliza el "Flakks Tour 2022", una gira internacional que comenzó en Argentina y culminó en México, abarcando presentaciones en múltiples países.

Durante este tour, Rels B lanzó varios sencillos destacados como "No sabe igual", y colaboró en temas como "Energía" y "Como dormiste", este último con un videoclip protagonizado por Lali Espósito.

2023: Un hito en el Wizink Center

El apogeo de su trayectoria se materializó en mayo de 2023, cuando Rels B llenó el WiZink Center de Madrid, un sueño largo acariciado por el artista.

Este concierto, que contó con la participación de figuras como RVFV, Nicki Nicole y Dellafuente, fue el más significativo de su carrera, ofreciendo una retrospectiva completa de sus éxitos.

Además de las nuevas canciones de su álbum "AfroLOVA 23", Rels B deleitó al público con clásicos como "Lejos de ti" y "Un Verano en Mallorca", sumergiendo a más de 15,000 asistentes en una experiencia inolvidable de música y emociones.

Este evento no solo confirmó su estatus como uno de los principales exponentes de la música urbana en España sino que también demostró su habilidad para conectar con el público a través de un espectáculo envolvente de luces y sonido. Rels B sigue siendo un artista que, desde sus raíces mallorquinas hasta los grandes escenarios internacionales, inspira y emociona a una audiencia cada vez más amplia.

En 2024: éxito en sus conciertos

Entre 2024 y 2025, Rells B continúa su gira de conciertos en diversos lugares:

23 de mayo - Brooklyn, Nueva York, EE. UU., en Brooklyn Paramount.

25 de mayo - Chicago, Illinois, EE. UU., en el Sueños Festival.

30 de mayo - Santiago de Compostela, España, al aire libre en el festival O Son do Camiño.

28 de junio - Murcia, España, al aire libre en Sunsetland.

10 de julio - Madrid, España, al aire libre en el Mad Cool Festival.

22 de agosto - Marbella, España, al aire libre.

En conclusión, Rels B, el cantante originario de Mallorca, ha consolidado su carrera en la música urbana con una serie de hitos y trabajos que destacan por su autenticidad y evolución artística.

A lo largo de los años, su música ha resonado tanto en España como internacionalmente, reflejando su crecimiento y madurez como artista. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.