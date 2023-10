Receta de manzanas al microondas: un postre fácil y saludable

¿Te gusta el dulce pero lo evitas porque engorda? La manzana tiene 52 calorías por 100 g, por eso te permite crear postres ligeros y saludables. En ESdiario te contamos la receta paso a paso

Un refrán tradicional inglés dice: "An apple a day keeps the doctor away”, "una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía".

La manzana es una fruta con pocas calorías que además aporta, fibra, calcio, hierro, vitamina E, vitamina C y varias vitaminas del grupo B..¿Sabes dónde se originó la manzana? te lo contamos en el siguiente apartado.

Breve historia sobre las manzanas

La manzana, fruto del manzano, es una especie que abarca más de mil variedades. Entre las más reconocidas figuran la Reineta, la Gala, Granny Smith, Delicia y Golden, aunque existen muchas otras.

El origen de este apreciado fruto se encuentra en Kazajstán, ubicado en Asia central, cuya capital, Alma Ata, se traduce como "lleno de manzanas" en su lengua nativa.

Hace alrededor de 750.000 años, en el Paleolítico, cazadores y recolectores en Kazajstán descubrieron manzanas silvestres con sabor agrio que crecían en los bosques locales. Esto marcó el comienzo del vínculo entre la humanidad y las manzanas.

La evolución del cultivo

Hace unos 8.000 años, las comunidades agrícolas en Asia ya estaban cultivando variedades de manzanas silvestres. En el año 1.300 aC, los egipcios comenzaron a establecer huertos de manzanas a lo largo del delta del Nilo. Para el 800 aC, los antiguos griegos estaban aplicando técnicas de inyección para mejorar aún más sus cosechas.

El viaje de las manzanas por Europa

Las semillas de la manzana se extendieron por toda Europa alrededor del año 1.500 aC, según historicsites.nc.gov. Sabemos que civilizaciones antiguas, como los griegos, etruscos y romanos, ya cultivaban manzanas. Se atribuye a los romanos el llevar esta fruta a las Islas Británicas, dejando una huella duradera en la historia de la manzana en Europa.

La llegada de las manzanas a América

A finales del siglo XVI, las manzanas hicieron su entrada en América gracias a los conquistadores españoles, ampliando aún más la influencia global de este delicioso fruto.

¿Cómo escoger las mejores manzanas para asar?

Cuando te dispones a asar manzanas, es esencial elegir las variedades adecuadas para lograr un resultado óptimo. Aunque cualquier manzana sirve para este propósito, algunas variedades se sobresalen por sus características particulares que realzan el sabor y la textura de tus creaciones.

1. El Color de la Piel

Las manzanas con piel verde o amarilla, como la Reineta, la Golden o la Granny Smith, son las elecciones más apropiadas para asar. Aunque las variedades de piel roja también pueden usarse, su textura es ligeramente diferente y puede influir en el resultado de tu receta.

2. Contenido de Azúcar

Las manzanas de piel roja tienden a tener un contenido de azúcar más alto que las de piel verde, que suelen ser más ácidas. Debido a esto, cuando asas manzanas rojas, el resultado puede resultar un poco empalagoso. Si decide usar estas variedades, considere reducir ligeramente la cantidad de azúcar o miel en su receta.

Variedades de Manzanas Apropiadas para Asar

1. Golden

Las manzanas Golden deben su nombre a su tonalidad amarillenta. Tienen una textura firme y crujiente, y no son harinosas. Están disponibles de octubre a julio, ofreciendo un sabor con un toque ácido que las hace ideales tanto para consumir frescas como para preparar tartas y postres al horno.

2. Reinetas

Las Reinetas presentan una piel verde con motas marrones o amarillas, y su forma es rechoncha y achatada.

Tienen un sabor ligeramente agridulce con un delicado aroma a nuez, lo que las convierte en una excelente elección para tartas de manzana y postres. Su textura no es harinosa, sino más bien densa, lo que las hace perfectas para asar. Las Reinetas mantienen su calidad durante meses después de la cosecha.

3. La Granny Smith

La Granny Smith es la manzana verde por excelencia, caracterizada por su sabor ligeramente ácido y su textura crujiente y firme.

Está disponible de noviembre a marzo y tiene su origen en Australia, aunque se ha adaptado exitosamente al cultivo en Europa.

El nombre de esta variedad es un homenaje a sus descubridores, Thomas y Mary Ann Smith, quienes se dedicaron a la horticultura en Australia en el siglo XIX. Esta manzana se convirtió en un éxito comercial en honor a Mary Ann, a pesar de su lamentable fallecimiento en 1870, y fue nombrada 'Granny Smith' en su honor, que significa 'abuela Smith'

Receta de Manzanas al microondas con un toque de canela

Ingredientes:

4 manzanas

4 cucharadas de miel

2 cucharaditas de zumo de limón

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de mantequilla

1/2 cucharadita de canela

Una pizca de nuez moscada

Preparación:

retira el corazón de cada una, pero asegúrate de no desecharlo. En primer lugar, lava cuidadosamente las manzanas y en un recipiente apto para microondas. Coloca las manzanas Mezcla el zumo de limón con las 2 cucharadas de agua y vierte esta mezcla en el interior de las manzanas. con las 2 cucharadas de agua y vierte esta mezcla en el interior de las manzanas. que habías retirado y colócala en la parte superior de cada una. Trocea una parte del corazón de las manzanas Agrega una cucharada de miel sobre cada manzana y un pequeño trozo de mantequilla (divide la cucharadita de mantequilla entre las 4 manzanas). mezcla la canela con la nuez moscada y espolvorea esta mezcla sobre las manzanas. En un recipiente aparte,espolvorea esta mezcla sobre las manzanas. Cocina las manzanas en el microondas durante 10 minutos a máxima potencia (si tu microondas tiene función de grill, úsala también). Si las manzanas son grandes, podrían requerir 15 minutos. durante 10 minutos a máxima potencia (si tu microondas tiene función de grill, úsala también). Si las manzanas son grandes, podrían requerir 15 minutos. Deja reposar las manzanas durante unos minutos antes de servirlas. Si lo deseas, puedes decorarlas con nueces, fresas o un poco de nata. ¡Disfruta de esta deliciosa y sencilla receta de manzanas al microondas!

En resumen, la manzana es un fruto versátil y delicioso con una historia fascinante y una amplia gama de variedades, cada una con sus propias características únicas.

Ya sea que las disfrutes frescas, en postres o asadas, las manzanas son un regalo de la naturaleza que ha dejado una huella duradera en la gastronomía mundial.

En esta receta puedes usar cualquier manzana que tengas por casa, y la puedes aromatizar con canela y miel.

Si prefieres la opción ligera usa solo canela y añade edulcorante de stevia. Tendrás un postre delicioso pero bajo en calorías. Si te ha gustado la receta compártela en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.