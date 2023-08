Estas son las dos universidades españolas que se encuentran en la élite mundial

A la cabeza mundial del Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái, se sitúa por vigésimoprimer año consecutivo la Universidad de Harvard (Estados Unidos), seguida por la también estadounidense Universidad de Stanford, que se mantiene un año más en el segundo puesto y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos), que consolida la tercera posición a la que subió en 2022.

El ranking, que se publica cada 15 de agosto, no incluye a ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo en 2023, que este año pierde tres instituciones en el listado de las 300 mejores.

La Universidad de Barcelona y la Universidad de Granada forman parte de las 300 mejores universidades del mundo en 2023, de acuerdo con eque hace un año incluía a cinco españolas entre las 300 mejores instituciones universitarias del mundo.

A estas tres universidades en el podio de Shanghái les siguen la Universidad de Cambridge (Reino Unido), la Universidad de Berkeley (Estados Unidos), la Universidad de Princeton (Estados Unidos) y la Universidad de Oxford (Reino Unido).

