Los 'soldados de Sánchez' aparecen: Patxi, Bolaños y Calviño, a la desesperada

Los ministros del Ejecutivo intentan lanzar un salvavidas a su jefe tras el cara a cara con Feijóo y su estrategia es la misma: echar tierra encima del popular y acusarlo de mentiroso.

Va a ser el denominador común de la resaca del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: los "soldados" del líder socialista saliendo a defender la mala actuación de su jefe en el plató de Antena 3. Lo hicieron en la noche del lunes durante el mismo debate en sus redes sociales. Ejemplo de ello fue la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que en su cuenta de Twitter analizó las mentiras de Feijóo durante su mano a mano con su jefe.

Patxi López y su ‘amor ciego’ por Sánchez

Como era de esperar este martes han salido al paso para tratar de defender su actuación varios ministros y miembros del PSOE. Entre ellos uno de los más fervientes protectores del sanchismo: Patxi López. Si hay un miembro del PSOE que defiende ciegamente al líder socialista ese es su portavoz, que no solo ha asegurado que Sánchez fue el claro vencedor del debate sino que no hubo errores en la estrategia. Todo perfecto. No sabemos qué canal vio en la noche del lunes el ex lehendakari.

❌ Feijóo ayer no paraba de mentir en el cara a cara.



En democracia tiene que ganar la verdad, la realidad, el respeto y las propuestas.@patxilopez #VotaPSOE #Adelante #EspañaAvanza pic.twitter.com/Jrv5eN64gW — PSOE (@PSOE) July 11, 2023

Además, en estas declaraciones en la Cadena SER, ha acusado a Feijóo de “mentir con mucho desparpajo” y también de “embarrar” el cara a cara. Todo esto cuando quedó perfectamente demostrado qué persona interrumpió más a la otra y quién estaba más interesado en el ruido y el barullo que en mantener un debate real: “Así no hay quien pueda hacer un debate ordenado”.

Bolaños llama ultraderechista a Feijóo

Otro de los que ha salido al paso ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha sacado las garras para defender a capa y espada al jefe del Ejecutivo. Lo ha hecho en Telecinco donde, como no podía ser de otra forma, se ha sumado a uno de los argumentos más repetidos (o el que más) por Sánchez en el debate: el de meter en el mismo saco a Partido Popular y Vox. Sin duda, el leitmotiv de esta campaña para el PSOE.

¿Por qué Feijóo es, desde ayer, uno más de la ultraderecha? 👇🏼#AR11J pic.twitter.com/4EuT7FxwWT — Félix Bolaños (@felixbolanosg) July 11, 2023

Para Bolaños, Feijóo utilizó un “sinfín” de mentiras en el cara a cara, utilizando una estrategia, según él, propia de la ultraderecha. De hecho ha llegado a afirmar que desde este lunes Feijóo es uno más de la ultraderecha: “No tiene ninguna diferencia con ellos, utiliza las mismas técnicas”.

Para el ministro, la actitud de Sánchez fue la idónea, intentando explicar su gestión en el Gobierno esgrimiendo argumentos para defender el crecimiento económico y el avance en derechos del que tanto presume Sánchez. De lo primero, ni rastro de la cifra de fijos discontinuos que sigue tapando el ejecutivo socialista. Y de lo segundo no sabemos si Bolaños se refiere a los avances en derechos conseguidos por ejemplo con la ley del sí es sí. Avances en derechos para violadores y agresores sexuales con más de 1200 de ellos beneficiados.

Calviño y Ribera se suben a la ola de llamar mentiroso a Feijóo

Las ministras Nadia Calviño y Teresa Ribera también han salido con el discurso de llamar mentiroso al candidato del Partido Popular y por supuesto elogiar el papel del presidente del Gobierno. La primera ha ido por los mismos derroteros de su compañero Patxi López, expresando que Feijóo utilizó un tono bronco para "embarullar" la conversación. Tampoco sabemos muy bien en qué momento del debate Calviño vio a Feijóo con tono bronco. En el caso de Ribera, apunta a los datos, que considera engañosos y menos efectistas por parte del máximo dirigente popular.