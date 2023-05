Carlos García, del PP de Durango, sentencia a Otegi y Bildu: "Son fascismo"

El candidato por el PP a la Alcaldía de Durango confía en que ganará las elecciones del 28M y conseguirá echar a Bildu del Ayuntamiento.

El candidato por el PP a la alcaldía de Durango, Carlos García, ha criticado a Otegi y a Bildu por sus políticas acompañadas de varios etarras condenados por delitos de sangre: “es lamentable”.

Aunque Bildu tenga probabilidades de llegar a la alcaldía en otros lugares cerca de Durango, García tiene claro que no va a ser el caso de este municipio vizcaíno. El candidato por el PP, se muestra animado, con muchas ganas y altas expectativas de obtener un magnífico resultado en las próximas elecciones del 28 de mayo.

Las listas de Bildu con terroristas

Tal y como se ha avanzado en ESdiario, durante estas últimas semanas, se han presentado 44 etarras -entre ellos siete asesinos con delitos de sangre- en las listas de Bildu. Es más, tal y como cuenta García, el número 16 de la lista de Bildu en Durango “es una persona que ha estado condenada por atentar contra tres ertzainas y organizar emboscadas contra la Ertzaintza”.

Considera que no es justo ni lícito que “una candidatura plagada de terroristas” pueda competir “en igualdad de condiciones” que el resto. Y, lo que es peor, asegura que no solo tienen 44 terroristas en estas elecciones, sino que “tienen más de 120 terroristas en estas elecciones, en las anteriores de 2019 y en las de 2015”.

Otegi está muy nervioso

Por si fuera poco, Bildu se encuentran actualmente gobernando en Durango -siendo la primera vez que logran gobernar en el municipio- mientras que el PP no ha obtenido representación. No obstante, este hecho no ha servido para que el diputado popular tire la toalla, sino que asegura, que van a quitar “de las garras de Otegi 200 millones de euros” para repercutir “en beneficio de sus habitantes” y que han sido gestionados durante cuatro largos años por el ayuntamiento de Durango”.

No tolero que el terrorista Otegi insulte a mi candidatura donde me acompañan víctimas del terrorismo como @daniel_portero



Miserable Otegi, si tienes miedo a perder la alcaldía de #Durango, te aguantas. Otros hemos tenido miedo a los tiros en la nuca de tu banda de asesinos. pic.twitter.com/8TDOUXX1Ox — Carlos García (@carlosdavidgf) May 14, 2023

Según se ha podido observar, y así lo ha afirmado el entrevistado, Otegi “está tan nervioso que ha insultado y ha amenazado la candidatura” que el Carlos García ha encabezado. Por no olvidar que les ha tachado de “fascistas”, aunque solo haya servido para dejar entrever aún más que hay que “sacar a Bildu”.

Tenemos un mensaje para Otegi, caudillo de Bildu. #Durango📌 pic.twitter.com/l5tyYPhPhi — Carlos García (@carlosdavidgf) May 23, 2023

Hablamos de una persona que ha estado condenado por secuestro, de un señor que estuvo condenado por ser un exponente importante dentro de la banda terrorista ETA años atrás y siendo el mismo que tiene como número dos en la lista al último gran jefe de la banda terrorista ETA.

La renuncia de los etarras es una farsa

Con la renuncia de los siete de Bildu condenados por delitos de sangre que se publicó en un medio de la órbita abertzale pero nunca llegó a la Junta Electoral Central, García ha confesado que se trata de “una farsa” y que, en realidad, “siguen estando en la candidatura”. Añade, también, esos siete, sino que también, hay otro más que no llegó a cometer delitos de sangre porque “afortunadamente, no consiguió sus objetivos, pero lo intentó”, ha puntualizado.

Ha justificado la fuerza que tiene Bildu gracias a que son “socios del señor Sánchez” y que están “muy crecidos porque pueden hacer lo que les dé la gana”. No obstante, defiende que no van a lograr lo que pretenden, pues la sociedad española se ha “indignado” y se ha dado cuenta de que Bildu es totalmente “antidemocrático” y que no deberían participar en las elecciones en “igualdad de condiciones” pues, “siguen manteniendo esa criminalización del rival que piensa diferente”.

Sin ir más lejos, asegura que “la alcaldesa de Bildu de Durango, no ha condenado a ninguno de los 13 asesinatos que se han cometido dentro y fuera de este municipio”.