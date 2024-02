Las elecciones en Galicia pueden no decidirse el 18F: el voto exterior y su peso

El voto CERA se contará entre el lunes 26 y el jueves 29 de febrero y será quien tenga la última palabra. El voto exterior ha tenido gran importancia en pasadas elecciones en Galicia.

Ya quedan escasas horas para que los colegios electorales abran en Galicia y, tras una intensa jornada en la que se celebrará la fiesta de la democracia, se decida el devenir político, social y económico no solo de Galicia -fundamentalmente- sino que también del conjunto de España. O cabe la posibilidad de que no. Y es que si la aritmética resultante del 18F queda muy ajustada, nada descartable, quien tendrá la última palabra será el voto CERA -el voto exterior- cuyo recuento se hará entre el lunes 26 y el jueves 29 de febrero: hasta ese momento el definitivo resultado de los comicios puede llegar a variar (aunque no se espera que en demasía).

Saudando aos centos de persoas que quedaron fóra neste cheo impresionante na Coruña.



Comezamos! 🩵 #GaliciaFunciona pic.twitter.com/YQMEEnV7vr — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 16, 2024

Además, cabe destacar, el voto rogado ha sido eliminado -lo que incentiva la participación de los gallegos residentes en el extranjero-, a diferencia de las tres elecciones anteriores, y Galicia cuenta con una de las mayores poblaciones de electores residentes en el extranjero: casi medio millón de personas, lo que representa aproximadamente el 18% del censo electoral total en la comunidad.

Concretamente, en este 2024, el número de electores es el más alto de las últimas décadas a pesar que desde 2009 la participación exterior ha disminuido debido a la introducción del voto rogado. Así, hasta 2022, los votantes en el extranjero tenían que solicitar el voto al consulado y emitirlo de manera presencial o por correo dentro de plazos determinados. Ahora ya no se requiere tal ruego del voto.

El PP, el partido más votado en el extranjero

Si echamos la vista atrás, se puede subrayar que en las elecciones generales de julio de 2023, sin la necesidad del voto rogado, el Partido Popular fue el partido que recibió más votos del exterior. En total, en Galicia se contabilizaron 29,818 votos de residentes en el extranjero, según el repositorio electoral del Ministerio del Interior.

Y lejos de no tener importancia, en anteriores elecciones autonómicas, el voto CERA provocó un baile de escaños. En el año 2009, por ejemplo, durante las elecciones en Galicia, el entonces candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, experimentó una pérdida importante al obtener un escaño menos en el Parlamento gallego, pasando de 39 a 38 diputados. Este cambio se produjo cuando el Partido Socialista de Galicia logró ganar un escaño en la provincia de Ourense a expensas de los populares.

Todos os galegos, vivan onde vivan e voten o que voten, teñen en nós alguén a quen mirar. Alguén en quen confiar.



Grazas por esta mobilización histórica. Queda a do domingo para encher as urnas. #VotaPP porque #GaliciaFunciona pic.twitter.com/uzvfpIacQO — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 16, 2024

Por otro lado, en el año 2020, la situación fue totalmente diferente. El PP liderado por Feijóo consolidó su cuarta mayoría absoluta al alcanzar los 42 escaños en el Parlamento, gracias al respaldo de la diáspora gallega. En esta ocasión, el PP logró arrebatar un escaño al PSOE, esta vez en la provincia de Pontevedra.

Es interesante destacar, además, que en las elecciones de 2005, Manuel Fraga, histórico líder del PP gallego, había confiado en el voto de la emigración gallega para obtener el escaño número 38, que finalmente no se materializó. Esta situación le impidió al PP renovar la mayoría absoluta y abrió paso al bipartito formado por el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

En conclusión, a pesar de que en comparación con el número total de electores censados en el CERA la participación suele ser bastante baja, como ya ocurrió antaño, puede llegar a variar algún escaño. De estar, por tanto, muy ajustada la mayoría absoluta del PP -como parece previsible-, quedará esperar hasta el recuento del voto exterior para asegurar la gobernabilidad de Galicia.