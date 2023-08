Así tratan los de Feijóo de poner a Sánchez "nervioso": Junts es la clave

El diálogo que el PP mantendrá con Junts, a nivel de grupo parlamentario, persigue una estrategia: "dificultar al PSOE un pacto con los independentistas", señalan desde Génova.

Muy cuestionado fue, incluso dentro del partido, el anuncio que Feijóo hizo de que, en el marco de la consecución de una investidura a propuesta del Jefe del Estado, iban a dialogar con todas las fuerzas políticas. También con Junts. La única excepción la constituye Bildu, "un partido que encuentra una justificación política al terror implantado por la banda terrorista ETA", aseveran desde el PP.

“Nos vamos a reunir con los grupos para decirles cuál es la posición del PP”, señaló el pasado lunes Borja Sémper, portavoz del PP, quien remarca que “escuchar no quiere decir ceder ni venderte”. “Todo el mundo sabe lo que piensa el PP sobre la igualdad de los españoles, la unidad de la Nación, una posible ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación; y sobre eso no vamos a ceder nunca y vamos a decírselo a la cara al resto de formaciones”, incide.

"Poner nervioso a Pedro Sánchez"

Desde el Partido Popular, tal y como han trasladado fuentes muy próximas a Feijóo a ESdiario, persigue otro claro objetivo con su acercamiento a los independentistas de Junts.

"Hasta que Junts no nos diga que no, Sánchez no respira", consideran los de Génova. "No estará tranquilo", enfatizan. O dicho en otras palabras: "Como no podemos vetar a ERC, tampoco a Junts. Es encarecer el apoyo a Sánchez", inciden fuentes de la planta noble del PP a este periódico.

Lo que persiguen los populares, sabiendo que es prácticamente imposible conseguir algún pacto con los de Puigdemont, es que "lo que plantee Junts a Sánchez sea impagable porque Junts nos dice lo mismo que al PSOE, los socialistas ya saben lo que le van a pedir", aseveran desde Génova.

Todo un arte de la negociación que los destacados populares consultados por este periódico explican así: "Si tú puedes negociar con uno, solo puedes pedir cosas a uno" y, por tanto, al negociar también con el PP, Junts usará a los de Feijóo como un "elemento de presión y subirán el precio al PSOE".

"Estamos encareciendo el precio de una hipotética investidura de Sánchez", sentencian fuentes de la dirección del PP.

No cederán ante Junts