Colau, a escena para defender a su amiga Yolanda Díaz: ¿veto a Montero? ¿Dónde?

La alcaldesa de Barcelona trata de disfrazar el veto a la ministra de Igualdad en Sumar de renuncia y sacrificio por un bien común. De hecho asegura que siguen contando con ella.

Por mucho que Yolanda Díaz huya de las preguntas que le hacen los periodistas al respecto y que haya personas de la izquierda de nuestro país que siguen asegurando que a Irene Montero no le han vetado, la realidad es evidente. La ministra de Trabajo no quiere en su nuevo proyecto a su “colega” de Gobierno. El segundo de los casos mencionados anteriormente es el de Ada Colau, que este martes ha salido en defensa de su amiga vicepresidenta segunda para afirmar que a la ministra de Igualdad no la han vetado, sino que ha sido una renuncia. Un sacrificio.

La alcaldesa de Barcelona en funciones cree que los más de quince partidos de izquierdas que han conformado la coalición han tenido que “hacer muchas renuncias”. En este saco mete también a Podemos y Montero. “¿Esto significa que no se cuente con Irene Montero? No, son cosas diferentes”, ha expresado Colau, que también ha intentado lanzar un capote a la gran damnificada de las negociaciones de Sumar afirmando que la sigue considerando un activo político importante. Que todavía puede aportar. Eso sí, según sus palabras, desde muchos otros sitios.

Irene Montero y Ada Colau.

Así lo ha hecho en una entrevista en La 2, en la que también ha insistido, tras explicar todo lo anterior, en ese mensaje de pasar página después las negociaciones y centrarse en el programa. Un programa del que ha querido destacar, en relación a Podemos, que han firmado y ratificado "tal y como está" personas de peso dentro de la formación morada como son su secretaria general, Ione Belarra, y la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge.

Colau, insiste en el Gobierno junto a ERC y PSC

Además del tema Irene Montero, Ada Colau también ha hablado de su negociado. En este caso, la alcaldía de Barcelona. La candidata de Barcelona en Comú insiste en su idea de que lo ideal es compartir la alcaldía de la Ciudad Condal con el candidato de ERC, Ernest Maragall, y el del PSC, Jaume Collboni.

Una especie de tripartito que iría por periodos de tiempo. Es decir, que Maragall ocupe el liderazgo durante el primer año de mandato, ella lo haga el siguiente año y medio y Collboni finalice la legislatura al frente del consistorio con ese mismo período de tiempo. Colau reconoce que no es para nada habitual pero defiende que hay que adaptarse en este panorama político más fragmentado que nunca.