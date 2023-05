Desokupa se proclaman los líderes anti-Colau en una protesta con momentos tensos

La empresa de desalojos de Daniel Esteve ha recorrido las calles de Barcelona cargando contra la alcaldesa. La marcha ha sido tranquila salvo un momento concreto del recorrido.

“Os pido por favor educación. Nosotros no somos los malos, no somos los violentos. Estamos aquí para colaborar con la Policía. Sois un movimiento social. Vamos a ir caminando para allá. ¡Vámonos! ¡Colau vete ya!”, de esta manera comenzaba altavoz en mano el líder de Desokupa, Daniel Esteve, la manifestación que este jueves por la noche ha recorrido las calles de Barcelona. Una concentración con dos objetivos: protestar contra la gestión de Ada Colau y contra el movimiento okupa que ha convertido a la Ciudad Condal en el lugar de España con, de lejos, más okupaciones.

Poco después de las nueve de la noche arrancó la marcha, en la que según la Guardia Urbana había 800 personas. Según los organizadores “miles”. Al frente, dos pancartas: una que rezaba “La sociedad civil contra Ada Colau” y otra con las siglas de A.C.A.F, All Cops Are Friendly (Todos los policías son amigos), acompañado de los escudos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una referencia al A.C.A.B, All Cops are Bastards, un lema anarquista propio de los grupos de ultraizquierda.

La manifestación transcurría con normalidad, con menos tensión y mejor organizada que la del pasado 11 de mayo, hasta que en un momento del recorrido han lanzado huevos a los manifestantes. Algunos asistentes dicen que también botellas. Un grupo de manifestantes ha identificado el edificio del que podrían haberlos lanzado y se han acercado al mismo para increpar a los agresores. Sin embargo, los Mossos han impedido que cruzasen el cordón policial y han continuado con la marcha.

Al final del recorrido, Esteve ha dado un discurso exponiendo los motivos por los que protestan. Uno de ellos (además de todo el tema concreto de la okupación) la falta de seguridad que consideran existe en Barcelona por las políticas de Ada Colau. En el mismo también ha cargado contra los grupos radicales como el CDR, del que asegura le pusieron una bomba, y ha afirmado que la Policía tiene orden política directa de no detenerlos.

Desokupa, en guerra con Rufián y Belarra

Lo sucedido con los okupas de la Bonanova ha puesto en el foco no solo mediático sino también político a Desokupa. Aunque finalmente la empresa de desalojos extrajudiciales renunció, por imposición de la Policía, a actuar por su cuenta e intervenir en los edificios de el Kubo y la Ruïna, se han mostrado muy activos durante estas semanas de campaña electoral.

Y es que esta es la segunda manifestación que convocan tras la del pasado 11 de mayo, frente a los dos edificios okupados, donde un dispositivo policial de casi 400 agentes de los Mossos d’Esquadra impidió que se cruzaran con la concentración organizada por los del otro bando, los okupas, contra los que los agentes tuvieron que cargar.

A pesar de las amenazas por parte de Gabriel Rufián, que aseguró que ERC "siempre estará delante de estos nazis”, su líder, Daniel Esteve, dejó claro en las redes sociales su intención.

La ministra Ione Belarra también se puso en pie de guerra contra Desokupa, cargando directamente contra ellos y anunciando que Podemos iba a proponer una modificación en el Código Penal para prohibir este tipo de empresas de desalojos extrajudiciales que se han multiplicado de un tiempo a esta parte en nuestro país.

Quizás que el Gobierno apruebe leyes que favorecen a los okupas y hace cada vez más difícil (en algunos casos imposible) que los propietarios recuperen sus viviendas por la vía jurídica y legal tiene algo que ver. Más aún en Cataluña, que es la región de España donde, según los últimos datos, más okupaciones se producen con diferencia: 4 de cada 10.