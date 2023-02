El PSOE en alerta máxima: Sánchez ultima su inminente crisis de Gobierno

La remodelación está prácticamente lista y sólo falta elegir el momento más adecuado informativamente hablando. En Ferraz aseguran que es cuestión de horas. Y no muchas.

Las ministras de Sanidad, Carolina Darias, y la de Industria y Turismo, Reyes Maroto, recogen ya sus pertenencias en sus respectivos despachos, porque, según fuentes socialistas, la minicrisis de Gobierno que tiene que acometer Pedro Sánchez se ha acelerado en las últimas horas y, en lugar de relevar a ministras en el mes de abril, como estaba previsto y el propio Sánchez comentó en su día ante un grupo de periodistas, lo va a hacer de forma inminente.

El adelanto de esta minicrisis se debe, según los dirigentes socialistas consultados por ESdiario, por un lado, a las continuas peticiones de Darias, que quiere lanzarse a la campaña por la alcaldía de Las Palmas, la ciudad que le vio nacer, pero también del secretario de organización, Santos Cerdán, y del conjunto del partido.

En el PSOE hay prisas. Quieren arrancar la precampaña cuanto antes y sin reproches sobre la utilización de cargos ministeriales. Así lo han trasladado a Sánchez desde ciertas agrupaciones de peso. Pero el líder socialista le ha estado dando vueltas a dos opciones: hacer un relevo de dos personas -ambas mujeres, y con su correspondiente cuota territorial- por otras dos personas, sin tocar las estructuras de los respectivos ministerios o, incluso, cambiar la estructura del Gobierno, especialmente en lo referente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

¿Trocear Industria, Comercio y Turismo?

Esta cartera, según estas mismas fuentes, tiene muchas “novias” y ciertas posibilidades de satisfacer, al menos en parte, varias de las solicitudes. El ministerio de Industria podría ser troceado y absorbido por otros ministerios ya existentes.

En primera línea, reclamando buena parte de esas competencias para su área, está la vicepresidenta, Nadia Calviño, quien, además, ha deslizado el nombre de la secretaria de Estado para Inteligencia Artifical, Rosa Artigas, para ocuparse de estos nuevos cometidos, ya sea dentro del propio ministerio de Economía o con su propia cartera.

De la Rocha, junto a Albares y Sánchez en el Falcon. El primero, favorito en las quinielas socialistas.

Por su parte, desde la federación canaria socialista reclaman a Sánchez que mantenga su cuota dentro del Ejecutivo y señalan la competencia de Turismo, que les vendría como anillo al dedo. En este sentido, el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha deslizado no sólo la esperanza de no perder su cuota territorial en el Gabinete de Sánchez, sino el nombre del que fuera portavoz del Grupo Socialista antes de la llegada de Patxi López, el tinerfeño Héctor Gómez, para ponerse al frente de esa área ya que, para Canarias, es una política clave que marca definitivamente la buena marcha o no de la economía de las islas.

Sin embargo, frente a la posibilidad de reubicar Industria, Comercio y Turismo bajo el mandato de la vicepresidenta Calviño, están las legítimas aspiraciones de Manuel De la Rocha, quien lleva años junto a Sánchez, en calidad de secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20, en el Gabinete de la presidencia del Gobierno.

Desde allí, curiosamente, De la Rocha y Calviño han tenido sus más y sus menos a cuenta de la gestión de los fondos europeos, aunque, según fuentes gubernamentales, en caso de divergencia, casi siempre ha tenido la última palabra Calviño, pese a que De la Rocha es muy próximo a Sánchez y que llegaron a trabajar juntos en una especie de consejo de economistas asesores del difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando éste se alzó con la secretaría general del PSOE y se convirtió en candidato a la presidencia del Gobierno, frente a Mariano Rajoy.

La amistad entre Sánchez y De la Rocha, hijo de Manuel De la Rocha, antiguo miembro de la corriente Izquierda Socialista y dirigente del PSOE, viene de largo y su nombre va de boca en boca, pero bien es sabido que la amistad no tiene por qué considerarse razón de peso, tratándose de Pedro Sánchez.

Para la cartera de Sanidad suena con más fuerza el nombre de Raquel Yotti, cardióloga e investigadora, ex directora del Instituto de Salud Carlos III, que ya fue nombrada secretaria general de Investigación en el Ministerio de Ciencia e Innovación en agosto de 2021.

Estos son algunos de los nombres que baraja Sánchez, pero la decisión final sólo la conocen, según miembros del Ejecutivo, dos o a lo sumo tres personas, de la máxima confianza del presidente del Gobierno.