El PP se lanza a por Armengol por retener el informe sobre la Amnistía

Tellado acusa a la presidenta del Congreso por retener el informe que descarta la constitucionalidad de la futura norma y se muestra convencido de que la balear actuó "de mala fe"

El PP pasa al ataque, frontal y directo, contra Francina Armengol, presidenta del Congreso. El motivo, la ocultación durante seis días, que los populares creen premeditada, del informe de los letrados de la Comisión de Justicia que invalida la ley de amnistía. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha pasado por RNE esta mañana y ha mostrado el tremendo enfado que en las filas populares ha provocado este hecho. "¿Hay mala fe?", se ha preguntado.

Tellado se ha mostrado convencido de que ese documento "lo tenía también" Francina Armengol, dada la "trascendencia" del mismo. El portavoz popular ha señalado que los letrados de la Comisión de Justicia "han emitido un informe que es demoledor" para el Gobierno, ya que éste "deja claro que la ley de amnistía es inconstitucional" y que para tramitar una norma así hay que recurrir a una reforma de la Carta Magna.

Seis días de retraso

Tellado ha recordado que el informe de los letrados tiene fecha del 10 de enero y no fue enviado a los grupos parlamentarios hasta el día 16, seis días después. "Es verdad que los letrados de la comisión asumieron ese retraso, pero no es menos cierto que desde el día 10 el letrado mayor, el señor Galindo, al servicio de la señora Armengol, disponía de ese informe", ha recalcado.

El PP no descarta "ninguna vía" contra Armengol: "Negaron a Tellado la palabra"https://t.co/lMPBi1m8uq — ESdiario (@ESdiario_com) January 18, 2024

Según ha subrayado, "no es un informe cualquiera" porque "echa por tierra la posibilidad de seguir tramitando" la ley de amnistía. "Estoy seguro que si ese informe lo tenía el señor Galindo, lo tenía también la señora Armengol. No tengo ninguna duda, dada la trascendencia del informe", ha apostillado. "No entiendo cómo ese demoledor documento" no se pone a disposición "de los 350 diputados" desde el momento en que se recibe. "¿Hay mala fe por parte del letrado mayor? No tengo ninguna duda. ¿Que lo sabía la señora Armengol? Tampoco lo dudo", ha enfatizado Tellado con inusitada fiereza.

En cualquier caso, ha indicado que "lo importante no es si el informe se nos envió seis días antes o seis días después" sino su contenido porque "invalida todo lo que se está haciendo en el Congreso durante este mes de enero y debería llevar al Partido Socialista a reflexionar de forma contundente".