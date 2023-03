Las dos ocurrencias de la izquierda que rematan a sus candidatos el 28-M

Las ideas de ‘bombero torero’ del PSOE y Unidas Podemos tienen que ver con la M-30 madrileña y con los vuelos comerciales.

A este paso, los candidatos del PP en los ayuntamientos y comunidades de España van a optar por no hacer campaña. Les va a ser más efectivo quedarse en casa a esperar los traspiés de sus rivales que van de ridículo en ridículo. Vamos a ver las dos últimas ocurrencias que tienen como protagonista a Reyes Maroto y la M-30 madrileña y a Unidas Podemos y los vuelos comerciales.

La primera. Resulta que Unidas Podemos, partido rancio como corresponde a la ideología caduca comunista, quiere que se prohiban los vuelos a los destinos donde se pueda llegar en tren en cuatro horas o menos. Prohibidos, por ejemplo, los vuelos desde Madrid a Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, La Coruña…

No es broma, es lo que pretenden los amigos de prohibir, los podemitas. Así se refleja en una enmienda que ha presentado Unidas Podemos en el Congreso al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Cientos de trabajadores a la calle y cierre de empresas sería, a bote pronto, los efectos seguros de su intervencionismo en la vida de las personas. Progresistas se hacen llamar estos, con un par de narices.

Como usuario, en teoría el primer damnificado de prohibir esos vuelos cortos sería Pedro Sánchez, que usa el Falcon hasta para ir a comprar el pan los domingos. Aunque como ocurre con casi todo lo demás, las prohibiciones son para los otros, no para ellos. No se puede pasar en coche al centro de la ciudad excepto que vayas a bordo de un coche oficial en el que viaja, oh casualidad, el que ha presentado la enmienda. Y así con todo.

Por cierto, en esa Ley de Movilidad Sostenible se mantiene la idea del cobro por usar las carreteras, con peajes en todas ellas o como sea. No se bajan del burro aunque ahora no les interese airearlo mucho por aquello de que el 28-M está a la vuelta de la esquina y no está bien decirle a los votantes que les vas a robar aún más de lo que ya lo haces.

La ocurrencia de la candidata del PSOE en Madrid

La segunda ocurrencia tiene como protagonista a la candidata del PSOE al ayuntamiento de Madrid, la hasta hace 4 días ministra de Industria, Reyes Maroto. Agárrense bien porque si no la han leído u oído puede que se caigan de espaldas: la socialista aspira a quitar, suprimir, eliminar la M-30 para volver a dar paso al arroyo del Abroñigal que transcurría por ahí hace muchos, muchos años.

Es difícil decir una majadería mayor que esa. Quitar la M-30 no está probablemente ni entre las 55.000 mejores ideas para la capital. Es la principal arteria de Madrid por la que circulan a diario unos 300.000 vehículos de media. La idea de quitarla para de uno de sus candidatos que integran la lista -el número 9 en concreto- y ella, Maroto, lo ve “factible”. Llevaría tiempo, dice, pero es factible.

Se admiten apuestas, pero no me jugaría nada a que esta es la más gorda que vamos a escuchar de aquí al 28-M. No se debe subestimar la capacidad de meter la pata de un candidato en apuros.