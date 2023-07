Histórico del PSOE arruina a Sánchez en COPE: el vínculo de Puigdemont con Putin

Es toda una institución entre los socialistas, Nicolás Redondo Terreros, ha estallado en las ondas y ha dado una lección al presidente del Gobierno (en funciones) con datos demoledores.

Tras las elecciones del 23J se multiplican los análisis de los resultados y se especula con la posibilidad de pactos. Esas elucubraciones pasan todas por la reedición de un gobierno Frankenstein, pero esta vez aún peor: todo pasa por el visto bueno y la aprobación de un prófugo de la justicia, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus 7 parlamentarios de Junts.

En ese análisis estaban este viernes 28 de julio en el espacio de tertulia de Herrera en COPE que conduce ahora, en ausencia de Carlos Herrera, Antonio Herraiz. Los contertulios hablaban de los acuerdos post electorales y todos coincidían en el más que posible acuerdo entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Pero, tal y como les contamos en ESdiario, el momento cumbre de esa tertulia en la Cadena COPE llegaba cuando el ex dirigente socialista, Nicolás Redondo Terreros, tomaba la palabra para arremeter con dureza contra Pedro Sánchez y su posible pacto con Puigdemont introduciendo un nuevo elemento nada tranquilizador para esa posible alianza sobre el perfil político del ex presidente y prófugo catalán:

Carles Puigdemont y Putin

“La política tiene que estar en manos de decentes. Fíjate en manos de quien está. Carles Puigdemont es antieuropeo, anti la Unión Europea actual, anti UE. Es un tipo que ha sido la punta por la que ha entrado Vladimir Putin en el proceso independentista catalán pero no por entrar en Cataluña, eso no era preocupantes, si no para desestabilizar la Unión Europea. Y La Unión Europea lo ha certificado a través de diferentes informes”, comenzaba Redondo Terreros su contundente argumento contra Sánchez y Puigdemont.

Pero es que todavía hay más, Nicolás Redondo Terreros remataba ese más que posible pacto del presidente del Gobierno para permanecer en La Moncloa:

“Es que además es socio de partidos xenófobos en Flandes. Claro, ¡este es el personaje que tienes! ¿Con ese personaje podemos negociar? A mi juicio no porque en la vida te tienes que cargar de justificaciones. Si tú pierdes la autoridad moral que tienes pactando con un personaje de esta calaña, de estas características, de esta naturaleza… tienes luego muy poca autoridad moral para criticar a los que hagan otras cosas parecidas”.

Y sentenciaba:

“Ese es un elemento que a mí me parece básico: la política la tienen que recuperar los políticos decentes, que tengan límites, que tengan condicionamientos”.