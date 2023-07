La jubilación de Echenique o el último cuchillo post 23J entre Díaz y Podemos

“Algunos desprecian tu inteligencia, hay más dignidad en ti que en políticos cínicos y sonrientes que progresan”, es la indirecta de Pablo Iglesias mientras Yolanda Díaz no le dice ni adiós

“Hay más dignidad y heroicidad en tus 40 kilos y en tus dedos frágiles manejando una silla que en todos los políticos cínicos y sonrientes que progresan y flotan como corchos”, es una de las frases que dedica el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, al ex portavoz de la formación, Pablo Echenique, que abandona la política tras no ser incluido en las listas de Sumar. Una frase que muchos ven como la enésima indirecta, o un nuevo cuchillo morado, hacia Yolanda Díaz.

Y es que, aunque la vicepresidenta segunda venda el éxito de Sumar y responda con una sonrisa, la coalición lleva una semana de cuchillos largos por parte de los dirigentes de Podemos dispuestos a cobrarse su venganza cuando no han pasado no siete días de las elecciones.

Ione Belarra encendió la traca cuando ni 24 horas después de las elecciones reprochaba en público que Sumar ha perdido 700.000 votos respecto a anteriores comicios la marca Unidas Podemos o que se hubiera prescindido de gente como Irene Montero, haciendo referencia al feminismo. Ahora, la ‘jubilación política forzosa’ de Pablo Echenique deja otra evidencia del malestar podemita con Yolanda Díaz.

Todos los dirigentes de Podemos han salido en tromba a loar la figura del que ha sido su portavoz en el Congreso y una de las figuras clave los últimos años, uno de los vetados por Yolanda Díaz, pero si hay alguien que ha sido explícito es Pablo Iglesias: “te ganaste un veto por haber sido el más entregado en todos los combates. Algunos despreciarán tu brutal inteligencia”. El ex líder de Podemos no señala a nadie en su texto, pero la referencia es más que evidente.

Y mientras, Yolanda Díaz sigue a lo suyo y ni ha dedicado un simple tuit de adiós al que también fuera su portavoz en Unidas Podemos. Ni una palabra de agradecimiento. Nada. Podemos se guarda ahora la carta de pedir autonomía en el futuro grupo parlamentario de Sumar o incluso alentar una escisión. El culebrón no ha hecho más que empezar.