La histórica jura de la Princesa Leonor: un momento decisivo para España

Este martes 31 de octubre la Princesa Leonor jura la Constitución y lealtad al Rey ante las Cortes. Cumpliendo 18 años y en un acto solemne, SAR adquiere una vital función institucional.

Un momento histórico y de vital importancia tanto para la Princesa Leonor como para todos los españoles se vivirá en la capital de España. Siguiendo el artículo 61 que se establece en la Constitución Española, "el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey", este martes 31 de octubre, coincidiendo con el alcance de la mayoría de edad de Su Alteza Real -con su cumpleaós-, la Princesa Leonor protagonizará en el Congreso de los Diputados un doble juramento.

A partir de este martes, explica a ESdiario Daniel Berzosa, jurista y profesor de Derecho Constitucional, la Princesa de Asturias "comenzará a ejercer la Regencia". Es decir, "siendo la heredera de la Corona desde que su padre fue proclamado Rey", será la responsable de asumir la Jefatura del Estado, bien temporal o permanentemente, en caso de que Felipe VI se vuelva incapaz de proseguir con su responsabilidad -ante una enfermedad, por ejemplo- o tras la abdicación o muerte del actual Rey de España. Hasta ahora, recuerda el profesor de Derecho Constitucional consultado, la Regencia "la debería de asumir la Reina Letizia".

Además, se trata de un acto solemne con una muy notable relevancia histórica. A pesar de que los juramentos hoy en día han perdido su fuerza ante una soluble sociedad, la Princesa Leonor se someterá a "un juramento que tiene un nivel transcendente con lo que acata", resalta Daniel Berzosa a este periódico. Y, además, "lo hará ante la representación del pueblo español, ante la representación de España", esto es, jurará "desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas" y "lealtad al Rey", tal y como se lee en el artículo 61 de la CE, ante las Cortes -el Congreso y el Senado-.

Y, ciertamente, a lo largo de toda nuestra historia democrática tan solo tenemos un precedente: la jura constitucional que en el año 1986 protagonizó en aquel entonces el Príncipe Felipe. Todo indica que el acto se asemejará al vivido hace casi 40 años pero con notables ausencias como la de los Reyes Eméritos: ni el Rey Juan Carlos I ni la Reina Sofía asistirán al solemne acto en el Congreso de los Diputados. "El único taxativo [dispuesto en la CE] es que la Princesa Leonor tiene que jurar la Constitución y lealtad al Rey", subraya el jurista y profesor consultado, a partir de ahí todo puede llegar a ser debatido.

Así será recibida la Familia Real a su llegada al Congreso

El momento histórico comenzará a las 11:00 horas, cuando está prevista la llegada de Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias, Doña Leonor, y la Infanta Doña Sofía, escoltados por el Escuadrón de la Guardia Real, a la Carrera de San Jerónimo, donde se encontrarán formando el Batallón Mixto de Honores, formado por la Compañía de Honores del Ejército de Tierra; Bandera y escolta de la Bandera del Ejército del Aire y del Espacio; Compañía de Honores de la Armada; Compañía de Honores de la Guardia Civil; y Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio.

Una vez en los exteriores del Congreso de los Diputados, la Familia Real será recibida por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón. Desde el podio, Su Majestad el Rey recibirá honores militares y, a continuación, pasará revista al Batallón de Honores acompañado del Jefe del Cuarto Militar y del Jefe de la Agrupación de Honores.

Posteriormente, y al pie de la escalinata -la puerta de los Leones del Congreso estará abierta-, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, recibirán a la Familia Real que, precedida de los presidentes de ambas Cámaras, accederá por la Puerta de los Leones al Vestíbulo de la Reina, donde saludarán al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial por sustitución, el vocal Vicente Guilarte.

El hemiciclo de la Cámara Baja, por su parte, se ha adecuado para la sesión solemne con la retirada de los escaños para sustituirlos por un total de 585 sillas para dar cabida a los diputados y senadores. Asimismo, la zona de Presidencia ha sido reemplazada por un estrado elevado al que se accede desde la escalera de la Galería del Orden del Día que solo se despliega cuando el jefe de Estado acude al Hemiciclo.

El solemne juramento de la Princesa Leonor en el hemiciclo

Una vez que los representantes de las altas instituciones del Estado estén situados en la Presidencia, la banda Interpretará el Himno Nacional desde la Galería del Orden del Día.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, abrirá la Sesión y pronunciará un discurso en el que se incluirá la referencia al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del 10 de octubre de 2023 por el que se solicita la celebración de la sesión conjunta de las cámaras para la prestación del juramento al que se refiere el artículo 61 de la Constitución por parte de la Princesa Heredera de la Corona.

Al término de esta intervención, la presidenta pedirá a diputados y senadores que se pongan en pie y solicitará a Su Alteza Real la Princesa de Asturias que preste juramento con arreglo a la Constitución Española. Y lo hará, concretamente, sobre el ejemplar de la Constitución española en el que formuló el juramento su padre, el entonces Príncipe de Asturias, cuando cumplió 18 años, el 30 de enero de 1986, réplica del manuscrito obra del pendolista Luis Moreno, similar a la que se expone en el Escritorio de la Constitución.

El importante collar que SAR recibirá

Cuando los actos en el Congreso lleguen a su fin, Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía se desplazarán hacia el Palacio Real acompañados por el Escuadrón de Escolta Real a caballo. Al paso de la comitiva, la Sección de Honores de la Batería Real, situada en la plaza de la Almudena, disparará una salva de veintiún cañonazos (los que corresponden a Su Majestad el Rey), durante la interpretación del himno nacional, por parte de la Unidad de Música de la Guardia Real. Una vez llegados al Palacio Real, comenzará otro importante acto.

En el Salón de Carlos III -en el Palacio Real-, al inicio del acto, intervendrá el Presidente del Gobierno y a continuación Su Majestad el Rey impondrá a Su Alteza Real la Princesa de Asturias el Collar de Carlos III, en presencia del Gobierno y de los Poderes del Estado. Finalizada la imposición, Su Alteza Real pronunciará unas palabras.

Concretamente, la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III es una orden que fue establecida por el rey Carlos III con la finalidad de condecorar a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. Desde su creación, ocupa el primer puesto entre las más altas distinciones del Reino de España. Y la recibirá la Princesa Leonor.

Los ministros de Podemos y socios de Sánchez no asistirán

Si algo es noticia en la celebración de este acto son las ausencias. A la notable no asistencia al Congreso -sí asistirán al posterior evento privado en el Palacio de El Pardo- de los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, se ha de sumar la de Ione Belarra, Alberto Garzón e Irene Montero. Los ministros de Podemos no mostrarán un mínimo de respeto ni por la Jefatura del Estado ni, especialmente, por la Princesa Leonor. Yolanda Díaz, por su parte, como vicepresidenta del Gobierno en funciones, sí asistirá a la jura de Su Alteza Real.

Asimismo, además de Podemos, el resto de los socios de Pedro Sánchez tampoco asistirán a este solemne acto y, consecuentemente, no mostrarán un mínimo de respeto institucional. Así, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG plantarán a la princesa Leonor en su jura de la Constitución. Cabe destacar que son estos cinco partidos con los que actualmente el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, negocia su investidura y de los que depende que el PSOE mantenga su gobierno.

Por su parte, desde el PSOE resaltan la "gran trascendencia histórica y simbólica" del solemne acto que albergará este martes la Cámara Baja. "El Gobierno estará prácticamente al completo, le hemos concedido mucha importancia y le hemos tratado con mucho mimo, un hito muy importante", ha subrayado este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha querido obviar la ausencia de parte de los ministros del Ejecutivo de Sánchez.

En todo caso, tal y como ha podido saber este periódico, "la Familia Real busca renovar su imagen con aires nuevos", asegura una fuente del entorno del Rey emérito. "Felipe VI, un padre muy protector con sus hijas, no quiere que nada ni nadie eclipse el momento protagonista que vivirá su hija Leonor este martes", remarca. Es por ello, principalmente, que los abuelos de SAR no asistirán al acto en el Congreso: "Felipe VI y Letizia no quieren que se relacione a Leonor con el pasado de la monarquía", sentencia la misma fuente a este periódico.