Génova en alerta: la estrategia de Feijoo complica la investidura de Sánchez

Fiel a sus principios, fiel a su idea. El PP sigue trabajando para conseguir que el proceso de investidura de Pedro Sánchez no termine con un nuevo Gobierno Frankenstein y ahonda en la línea de trabajo marcada por Alberto Núñez-Feijóo. En la sede popular en Génova están alerta y se trabaja sobre todas las posibles hipótesis, tanto que el presidente del Gobierno en funciones pueda dar inicio a la legislatura como que su investidura acabe en fracaso y haya una repetición electoral.

La lucha contra la ley de amnistía, en el Congreso, el Senado, en la calle y en la opinión pública, que lidera el Partido Popular cala en la sociedad. Mañana domingo a mediodía, Feijóo estará junto a Moreno Bonilla en la malagueña calle Larios en un nuevo acto nacional, incidiendo en el mensaje trasladado a la sociedad: "Defender la igualdad de todos los españoles frente a la amnistía".

Feijóo ha presentado esta semana desde Barcelona su agenda para Cataluña que incluye menos impuestos, una "revolución de la verdad" y que vuelva a ser un "motor". Para lograrlo, exige que el debate deje de estar marcado por las demandas de Junts y ERC https://t.co/x5WA1qhtg0 pic.twitter.com/DDLQbDm3Ri — David Casals i Vila (@informatiu) October 27, 2023

Es cierto que en Génova no se llevan a engaños: lo normal sería que Sánchez pudiera formar gobierno. Pero el escenario de una hipotética repetición electoral el 14 de enero está cada vez más presente y hablar de ella no es ya una quimera. Si el PSOE no consigue los apoyos necesarios de aquí al 27 de noviembre, los populares dicen estar "preparados" para ello.

Y mientras, la estrategia de tratar de hurgar en la división interna que tiene lugar en Sumar, así como la de provocar la reacción de los barones territoriales socialistas contrarios a la amnistía, sigue erosionando unos pactos en los que las declaraciones de Feijoo hacia Junts, poniendo sobre la mesa las diferencias ideológicas en diversas materias, sobre todo económicas, existentes entre el partido de Puigdemont y las ideas del PSOE, y provocando una división interna.

"Unos ajustes"

Mientras, en una entrevista en Canal Sur Radio, Feijóo confirmó ayer que el núcleo de la dirección del PP que le ha venido acompañando a desde que accedió a la presidencia del partido seguirá al frente de la formación, y sólo habrá "unos ajustes" provocados porque el propio Feijóo ya no está en el Senado y sí en el Congreso. Uno de ellos será que Cuca Gamarra ya no será portavoz en el Congreso, papel que asumirá el líder popular. El núcleo duro de la dirección (Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Borja Sémper, Carmen Funez, Esteban González Pons y Miguel Tellado) seguirá sin cambios.