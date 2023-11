Gamarra planta cara a los ataques del PSOE: "Vaya papelón"

La secretaria general del PP subraya en el Congreso de los Diputados que la Unión Europea ha evidenciado la "amenaza" que supone la amnistía.

La estrategia del PSOE para acallar la polémica ley de amnistía que ya han registrado en el Congreso, tal y como venimos avanzando en ESdiario, es atacar al PP. Hacer oposición a la oposición. Tanto es así que este pasado miércoles Pilar Alegría se estrenó como portavoz del Gobierno con duros menosprecios hacia Feijóo. "Cuando no hay argumentos, uno cae rápidamente en el insulto", subrayó la portavoz del Gobierno sobre Feijóo; en cuanto a la carta de presentación del PP, "¿está basada en el insulto y la confrontación? Los españoles no lo merecen, merecen un Gobierno que trabaje pero también una oposición constructiva", añadió Pilar Alegría; "creo que mayoría españoles no se sienten reconocidos en este tipo de expresiones, ni los votantes del PP", remarcó minutos después; "lo que le molesta al PP es que el presidente del Gobierno se llame Pedro Sánchez", concluyó la portavoz. Todo esto, y más, en los pocos más de treinta minutos que duró la rueda de prensa.

Es por ello que la secretaria general del PP y todavía portavoz del GPP en el Congreso, Cuca Gamarra, respondió a todas las acusaciones del PSOE. Así, afirmó en la mañana de este jueves que “la respuesta que ayer dieron las instituciones europeas, con la advertencia de que estarán vigilantes en la defensa del Estado de derecho en España, significa que esto no es solo un asunto interno, sino que tiene dimensión internacional”.

El PSOE ha abandonado el constitucionalismo para comprar el relato independentista.



Hasta el 23J los eurodiputados socialistas estuvieron denunciando las falacias y mentiras independentistas, ayer se pasaron al otro lado para que Sánchez se mantenga en el poder. pic.twitter.com/sl5g6Jw8q1 — Partido Popular (@ppopular) November 23, 2023

Destacó Gamarra, además, la importancia que han dado las instituciones europeas "a la amenaza que supone la ley de amnistía y los pactos de Sánchez para los principios constitucionales". En este sentido, muestra su satisfacción por la respuesta y el compromiso mostrado ayer por la Unión Europea. Remarca Cuca Gamarra “el papelón” del PSOE ayer ante “la incredulidad” del Parlamento Europeo. “Renegó de sí mismo defendiendo lo contrario de lo que decían hasta el 23 de julio”, lamenta Gamarra, quien reprocha a los socialistas que “abandonasen la posición del constitucionalismo para asumir el relato mentiroso del independentismo”.

Contestando directamente a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la secretaria general del PP ha destacado que “frente a un Gobierno destructivo en convivencia, igualdad y principios constitucionales; el PP será constructivo para garantizar la convivencia y la igualdad en el marco de los principios constitucionales que Sánchez erosiona diariamente”, sostiene. Y recuerda, así, a la portavoz del Gobierno que el Estado de derecho "es algo que ocupa y preocupa a las instituciones europeas y, aunque lo niegue, el comisario europeo Reynders elaborará un informe anual sobre la situación de la democracia en España y en el resto de Estados miembros", aseveró en el Congreso.

La "condena" del Tribunal Supremo

La número dos del PP también se ha hecho eco de la anulación que el Tribunal Supremo ha llevado acabo del ascenso de Dolores Delgado. Asegura que "la condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado por desvío de poder le inhabilita para estar al frente de dicha institución", por lo que considera que su ratificación supone que el Ejecutivo asuma que su conducta es la apropiada.

“En cualquier país democrático, el Fiscal General del Estado habría dimitido o habría sido cesado, pero el sanchismo es otra cosa”, denuncia Gamarra, quien señala que “estamos ante un Gobierno al que no le importa la imparcialidad, la independencia ni el prestigio de las instituciones, sino su control”.