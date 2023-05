Bolaños busca protagonismo y se cuela en el Dos de Mayo

El alcalde de Madrid ha criticado que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños haya ido de okupa al acto institucional del Dos de Mayo

Finalmente se desveló la incógnita y, a pesar de que algunos confiaban en el sentido común del ministro Bolaños, está claro que estamos en campaña electoral y que todo vale por hacerse un hueco en la foto y acaparar protagonismo. De provocación hablan otros. El hecho es que el ministro de Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha aparecido en los actos del Dos de Mayo a pesar de que los populares dejaran claro que no era persona grata en la celebraciones.

Bolaños se ha presentado en calidad de acompañante de Margarita Robles, con la que se le ha podido ver en todo momento. Asimismo, ha estado arropado de los representantes socialistas a la alcaldía y Comunidad de Madrid, así como el delegado del gobierno en la región.

Un 'okupa' en la Casas Real de Correos

Ante esta situación, el alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya querido ir "de okupa" al acto institucional del Dos de Mayo, que se celebra en la Real Casa de Correos.

"Ha forzado las costuras y ha forzado la situación", ha sostenido el regidor en declaraciones a los periodistas, a su llegada el edificio de la Puerta del Sol.

Almeida, quien ha criticado la "autoinvitación" de Bolaños, ha explicado que el Gobierno regional invitó a la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, quien tiene las competencias en relación a las comunidades autónomas, así como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "quien mostró interés" en acudir y lo hizo "por los cauces".

"Al final tendrá sitio aquí pero no es bueno colarse allí donde a uno no le invitan y no es bueno tratar de jugar un papel que a uno no le corresponde. Lo que debería de ser un día de celebración institucional desgraciadamente lo ha empañado esta polémica artificial creada por Félix Bolaños para estar aquí en la Real Casa de Correos a cualquier coste", ha zanjado.

Silla reservada

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya había preparado un sitio para el ministro de la Presidencia en el acto institucional del Dos de Mayo, que se celebra en la Real Casa de Correos, a pesar de no haberle invitado.

La silla de Bolaños estaba situada en la primera fila en el lado derecho del patio del edificio de la Puerta del Sol. A su izquierda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a su izquierda el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

El Ejecutivo regional decidió este año no invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no asistió a la última cita. Únicamente se cursó invitación para la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien tiene "las competencias en relación a las comunidades autónomas".