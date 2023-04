Expectación en los actos del Dos de Mayo: Bolaños no será bien recibido

La situación es rocambolesca: Sánchez declina la invitación y la cede a Isabel Rodríguez que también se niega a asistir en favor de Bolaños, que ya acudió el año pasado por decreto

Los actos conmemorativos del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid han levantado más expectación que nunca, de hecho, a vísperas de la celebración se desconoce cómo se va a gestionar la situación que se dará si el ministro Bolaños aparece entre los invitados. Una situación rocambolesca a menos de dos semanas de las elecciones municipales y autonómicas.

El asunto parte de la invitación que desde la institución que lidera Isabel Ayuso se realiza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que participe en los actos del Dos de Mayo. Como ya hizo el año pasado, declina tal invitación, que en esta ocasión traslada a Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, quien responde con una negativa y con el aviso de que delegaba su representación en Félix Bolaños, otra vez.

Manifestación en contra de Ayuso

El caso es que Bolaños, que ya representó al Gobierno en los actos de 2022, no es bien recibido por las instituciones madrileñas. Por una parte, ha sentado muy mal que una ministra delegue en otro ministro; y, por otra parte, se le considera el artífice de la manifestación en contra de Ayuso, organizada con el visto bueno de la Delegación del Gobierno, muy cerca de la Puerta del Sol esa misma mañana de celebración.

Ante esta situación, desde la Comunidad de Madrid se comunicó al responsable de la cartera de Presidencia que no estaba invitado, pero el ministro insistió en que acudiría. «Pues tendrá que quedarse fuera, en la plaza», comentaron fuentes autonómicas. Un panorama difícil de gestionar, pues será complicado impedir su entrada al edificio de la Casa Real de Correos. No obstante, desde protocolo de la Comunidad de Madrid avisan de que "no tendrá silla" en un lugar de honor. Desde luego, el momento de la llegada de Bolaños a la Puerta del Sol se augura tan incómodo como interesante.

Margarita Robles

Sin embargo, el Gobierno central contará con una representante que será muy bien recibida por los miembros de las instituciones madrileñas, la ministra de Defensa. Margarita Robles mantiene una buena relación con Isabel Ayuso. Tanto es así, que desde la CAM consideran que Robles será la representante del Gobierno de Sánchez, por delante del delegado del Gobierno, en los actos protocolarios del Día de la Comunidad de Madrid y por tanto participará en la colocación de la corona en memoria de los héroes del Dos de Mayo y tendrá un lugar de honor en todos los actos.

El año 2022, fue el ministro de Presidencia quien colocó la corona junto a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En aquella ocasión Sánchez tuvo que emitir un decreto para oficializar la delegación de su representación.