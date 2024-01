La estrategia del PSOE ante el "no" de Junts: hará "pagar la factura" a Feijóo

Los de Pedro Sánchez ya están elaborando una estrategia contra el PP para eclipsar la asumida derrota del Gobierno con los tres decretos que Junts, ya aseguró, votará "no".

El PSOE, tal y como venimos avanzando en ESdiario, ya ha asumido el ratificado "no" de Junts a los tres decretos anticrisis que el Gobierno de Sánchez pretendía aprobar este miércoles en un Senado convertido en un temporal Congreso, ante las obras de innovación tecnológica que está sobrellevando.

Un "no" de los de Puigdemont que, más allá de un caso aislado, evidencian la tónica de la vigente legislatura: un Gobierno totalmente inestable y sometido a los movimientos políticos tácticos -intereses- de sus socios independentistas y nacionalistas. Una proclamada "mayoría progresista", pues, que ha demostrado no ser ni mayoría -el Gobierno no tiene tales apoyos amarrados- ni progresista -a no ser que Junts y el PNV hayan mutado al izquierdismo militante-.

El PSOE ya tiene estrategia para esconder la derrota

Una fallida votación que ahora el partido de Gobierno, el PSOE, máxime en pleno clima electoral gallego, debe eclipsar para su propio beneficio político. Es imprescindible para La Moncloa y, por extensión, para el PSOE, una vez más, cambiar las tornas de una realidad que se le ha vuelto en contra.

Describiendo al PP como "la novia pesada" -por "repetir que no les llamamos ni negociamos con ellos"-, en palabras de un socialista consultado por ESdiario de la máxima confianza de Sánchez, inciden en que "le pasaremos la factura al PP" porque, considera la solvente fuente, "no se puede ser el gran partido de Estado y luego votar a los decretos anticrisis en contra".

Y es que desde el PSOE inciden que "hablamos de 11 millones de pensionistas , para que les suba la pensión" y, advierten las fuentes consultadas, en clara crítica también a Junts, "cuidado con hacer tacticismo político con las cosas del comer".

Lo que omiten desde el PSOE en su relato -y es vertebral- es que: uno, han hecho un "gazpacho", en palabras de una fuente de ERC, mezclando temas legislativos completamente dispares; y, dos, Feijóo ya ha anunciado que "no salvará a Sánchez pero sí a los españoles" y buscará aprobar aquellas medidas que ayuden a los ciudadanos en sus "necesidades y en la defensa de sus intereses" como "rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas; y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas", destacan a este periódico desde la dirección nacional del PP.