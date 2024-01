ERC y Junts en guerra por los decretos de Sánchez y las exigencias de Puigdemont

Los de Oriol Junqueras votarán a favor de los tres decretos que el Gobierno pretende aprobar este miércoles. Los de Puigdemont siguen enrocados en el "no" con duras exigencias al Ejecutivo.

En una mañana frenética en el Senado, que temporalmente actúa como un improvisado Congreso -por obras en la Cámara Baja-, una nueva disputa en el seno del independentismo catalán se fragua a costa de los tres decretos que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar este miércoles.

El creciente rumor que se escucha por los pasillos de la Cámara Alta desde primera hora de la mañana es, precisamente, que el Ejecutivo retire los tres decretos para que no sean sometidos a votación y no se amplifique la previsible derrota: a partir de entonces el Gobierno podrá dialogar -y consensuar- nuevos decretos con Junts para que finalmente salgan adelante antes de que expire, en unos días, su plazo de vigencia y sus efectos legislativos dejen de ser efectivos. Eso o, menos probable, que los de Pedro Sánchez conviertan los tres decretos en proyectos de Ley y puedan, así, los partidos independentistas introducir enmiendas en el proceso de tramitación parlamentaria.

En todo caso, las exigencias de Junts al Gobierno son tan duras como, avisan los expertos, difícilmente legales. A la original reclamación de los de Puigdemont de retirar los tres decretos para que se presenten de nuevo, separados por temáticas y acordados de antemano con su grupo parlamentario, se suma otra más reciente: incluir en esos decretos beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña y la posibilidad de sancionar a aquellas que no quieran hacerlo.

ERC tacha las exigencias de Junts de "ocurrencias"

Por su parte, los de Oriol Junqueras ya han anunciado que votarán a favor de los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez y critican las reclamas de Puigdemont.

"Bienvenidos a Cataluña", incide, desde Madrid, a ESdiario una fuente muy solvente de la formación independentista. Evidenciando el político de ERC, así, las constantes discrepancias con Junts que se ciernen en Cataluña ha remarcado a este periódico que "me parece una ocurrencia y mal que se sancione a alguien por irse" aseverando que las exigencias de los de Puigdemont son "una ocurrencia" y que "no están sabiendo explicar su no".

Sea como fuere, desde ERC también lamentan el "gazpacho" que desde el Gobierno de Pedro Sánchez han hecho uniendo decretos de temáticas tan dispares y, reconoce la misma solvente fuente de ERC consultada, que eso "no ayuda".