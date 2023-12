Estupor en la Unión Europea por el "peor estilo" de Sánchez: "Debe disculparse"

Las alusiones del presidente del Gobierno al nazismo han sentado muy mal en Alemania. Pedro Sánchez "no tiene delicadeza" con las relaciones internacionales, destacan fuentes consultadas.

"Señor Weber: ¿Qué opina de la propuesta de Vox de ilegalizar varios partidos políticos? ¿Qué sabe usted de las políticas de Vox con el PP? ¿Sería su plan también en Alemania devolver a las calles los nombres del Tercer Reich? La verdadera amenaza para Europa es el avance de la ultraderecha y la irresponsabilidad de la derecha tradicional que hace suyas las ideas más radicales", le espetó este miércoles Pedro Sánchez a Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, desde la tribuna del Parlamento Europeo.

Estas palabras han caído como un jarro de agua fría no solo en el Grupo del Partido Popular Europeo sino que, además, en Alemania que, como es sabido, el nazismo es un tema tan sensible como delicado en el país. Y, precisamente, el ataque del presidente del Gobierno de España usando el nazismo como arma arrojadiza no ha sentado nada bien en la Unión Europea.

"Hoy se ha visto en el Parlamento Europeo el verdadero Sánchez", destacan fuentes del Partido Popular Europeo consultadas. "Nunca un primer ministro había cargado tan duramente contra el presidente del mayor grupo parlamentario europeo, el PPE", inciden con notoria indignación las mismas fuentes. "Es inaceptable la alusión de Sánchez al nazismo para referirse a Manfred Weber", destacan, y exigen una disculpa de Sánchez: "Debería disculparse inmediatamente".

La amnistía de Sánchez es la decadencia simultánea de los valores europeos y la democracia española.



"Sánchez ha trasladado al Parlamento Europeo su peor estilo, al que nos tiene acostumbrados en España", además, destacan a este periódico, "pretende levantar también muros no solo entre los españoles sino también entre los europeos. Es un triste cierre para una presidencia europea en la que su sectarismo nos ha llevado a un lamentable fracaso como país".