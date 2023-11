Sor Lucía Caram ve la luz y se encara con Podemos: "Dejen de vivir del cuento"

La mediática monja vuelve a poner el foco en la formación morada y centra su ataque en Belarra, Montero y Pablo Iglesias por su "fijación obsesiva" con la Iglesia

Sor Lucía Caram llevaba un tiempo en calma pero los ataques de Podemos a la Iglesia a raíz del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales dentro del ámbito religioso le han hecho saltar de nuevo a la palestra. Lo ha hecho a través de un vídeo en sus redes sociales en el que carga contra la formación morada y en especial contra Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Iglesias, a los que tilda de insoportables e intolerantes y les acusa de vivir del cuento y de meterse donde no les llaman.

En el vídeo en cuestión, la monja argentina comienza precisamente poniendo esos calificativos de “insoportables” e “intolerantes” a los miembros de la formación morada y al que fue líder de los mismos. El motivo: la campaña iniciada a raíz de esta polémica de los abusos para quitar la enseñanza religiosa de todas las escuelas concertadas y en todas las que dependan de la Iglesia.

Después de ese inicio, Sor Lucía reconoce -algo que hacen casi todos los religiosos actuales- que es verdad que ha habido abusos y que se “llega tarde y se llega mal”, pero destaca que, aunque es peor que sea en la Iglesia, “no son una patente exclusiva del ámbito religioso”. Es por eso que pide que se trate de la misma manera y se aplique lo mismo para las escuelas públicas y para todas las entidades cívicas y sociales.

Una vez puesto el tema encima de la mesa, es entonces cuando la mediática monja argentina carga contra Belarra, Montero, Iglesias y compañía y defiende la labor que realizan: “Tienen una fijación obsesiva con la Iglesia. Si nosotros dejáramos de hacer lo que estamos haciendo muchas cosas se hundirían”. A continuación, madonna un último mensaje contundente: “Por lo cuál dejad de hablar y vivir del cuento y empiecen de una vez por todas a laburar, a trabajar, y no se metan donde no les toca ni los han invitado”.

Sor Lucía y Podemos, una guerra que viene de lejos

Es evidente que son dos mundos, ideologías y formas de ver la vida completamente diferentes pero a pesar de ello se puede decir que es una relación amor-odio. Y es que la denominada "monja televisiva" en más de una ocasión se posicionó a favor de los que hoy en día critíca. También defendió a Carles Puigdemont y después cambió de opinión para criticarlos. De hecho, la propia Sor Lucía llegó a asegurar a Risto Mejide que era una hipócrita.

Es por ello que esta guerra entre la monja y los morados viene desde hace tiempo. Son varios capítulos los que forman parte de esta historia que ha pasado por sus altos y sus bajos pero que de un tiempo a esta parte se encuentra más en la segunda opción.

Vivimos tiempos difíciles en los que la precariedad, la pobreza, la inseguridad y las guerras nos amenazan. Y resulta que tenemos que tragarnos el sapo de ministras de @PODEMOS que escupen resentimiento, hablan tonterías y solo se escuchan a sí mismas mientras se gastan el dinero… — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) March 9, 2023

Especialmente con Pablo Iglesias, con el que ha protagonizado varios choques. El último a raíz de una anécdota protagonizada por el candidato de Podemos en las elecciones autonómicas valencianas, Héctor Illueca, que se hizo viral por un vídeo en el que le molestaba una mosca y acababa exclamando: “¡Me cago en dios y en la virgen de la puta mosca!”.

Iglesias rió la gracieta a Illueca afirmando que “si después de ver este vídeo no te enamoras de Héctor Illueca es que no tienes corazón”. El mensaje no gustó para nada, como es lógico, a Sor Lucía, que saltó indignada: “Un vídeo del candidato de Podemos que dice que se caga en dios y en la puta virgen y en no sé qué más. ¿A dónde vas a llegar, Pablo Iglesias, a dónde va a llegar ese candidato? ¡Si yo digo la mitad de tu padre o de tu madre ya saldrías y no sé qué!”.