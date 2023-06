Feijóo y su mensaje a Vox que gustará a María Guardiola pero no a Abascal

El líder de los populares defiende la postura de su candidata en tierras extremeñas y aleja la posibilidad de un pacto entre ambas formaciones en la región, donde todo apunta a una dirección

Parece que el mensaje de la dirección nacional del Partido Popular en el caso de Extremadura sigue sin moverse y es claro: apoyan la decisión de su candidata María Guardiola y no pactarán con Vox para formar un Gobierno de coalición a pesar de las presiones que llegan desde los de Santiago Abascal. Así lo ha expresado, sin mencionar directamente a su candidata pero en un evidente mensaje de apoyo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, este mismo viernes durante la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Allí precisamente ha estado la mujer posiblemente más de moda y más nombrada estos días en el terreno político. Una María Guardiola a la que se le podrán reprochar unas cosas y otras pero es innegable que es valiente y no se esconde a pesar de ser una de las figuras más destacadas de estos días. Como era de esperar, allí le han preguntado a Feijóo sobre la situación, encallada, con Vox en Extremadura y por la comparación de este caso con otros como el de la Comunidad Valenciana o el último de Aragón.

Feijóo ha querido remarcar que se trata de dos casos diferentes, ya que en el de Valencia sí es necesario al cien por cien un Gobierno de coalición, por los resultados en las urnas, pero no así en Extremadura, donde Vox ha logrado el peor resultado de todas las regiones donde los pactos entre ambas formaciones son necesarios para echar al PSOE de la presidencia de las mismas.

Feijóo apoya a María Guardiola y habla de coherencia

Por lo tanto, el líder del PP, ha defendido la decisión de María Guardiola afirmando que en su formación son "coherentes" con los resultados de las urnas, "proporcionados" en sus decisiones y respetan a los ciudadanos. Palabras que no habrán gustado en el partido que dirige Santiago Abascal, que quiere hacerse fuerte y lograr la máxima representación en las instituciones después de un 28M en el que Podemos ha prácticamente desaparecido y ellos se han consolidado.

También le ha echado un capote a la candidata extremeña haciendo referencia a que ha habido “una divergencia importante” que, al menos de momento, no hace posible llegar al acuerdo. Acuerdo al que sí que han llegado en tierras aragonesas, el popular Jorge Azcón ha llegado a un acuerdo en las últimas horas con Vox dándoles la presidencia de las Cortes aragonesas.

Precisamente eso no sucedió en Extremadura y fue cuando todo saltó por los aires. La relación no era la mejor pero lo que pasó en la constitución de las Cortes extremeñas, donde Vox no apoyó al PP y finalmente el PSOE aprovechó el lío para colocar a uno de sus miembros en la presidencia de la mesa, parece ser que pudo ser el principio del fin de una relación que no parece avanzar. Y, visto lo visto, dicho lo dicho por ambas partes, no tiene pinta de que vaya a hacerlo. Por lo tanto, todo marcha sobre un carril de un único sentido: la repetición de elecciones.