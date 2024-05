La culpa es de los pasajeros ¡y de Ayuso!: Óscar Puente y el caos de Cercanías

El ministro de Transportes recula sobre sus palabras sobre Milei y se dedica a atacar al Metro de Madrid para escurrir el bulto sobre las incidencias de los trenes que gestiona

Óscar Puente es el hombre de la semana, con permiso de los candidatos de las elecciones catalanas que el 12 de mayo se someten al escrutinio de las urnas. El ministro de Transportes comparecía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar explicaciones sobre las imágenes de Cercanías de Madrid con gente saliendo por las vías, y con la crisis abierta con Argentina de fondo tras acusar a su presidente, Javier Milei, de “tomar sustancias”.

El ministro de Transportes ha dado la versión de Renfe, pero ha tirado balones fuera dejando la responsabilidad sobre los pasajeros del tren siniestrado y además ha dedicado varios minutos a hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su gestión del metro de la capital. El ‘comodín de Ayuso’, uno de los clásicos del sanchismo.

Para Óscar Puente, “se produjo un efecto de bola de nieve en el que los pasajeros se bajaron obligando a detener todas las entradas a Atocha”. Según el ministro, un pasajero estaba indispuesto y el resto comenzaron a tirar de las alarmas deteniendo el tren y saliendo fuera por las vías en las famosas imágenes que se han difundido. “Una recomendación: no bajen del tren a menos que el maquinista lo pida”, ha insistido Puente.

El ministro además ha cargado contra Ayuso, indicando que “las incidencias del Metro de Madrid multiplican por diez a las de Cercanías” y que “ayer se produjo una incidencia importante en el Metro y no he escuchado a nadie preguntar por qué estaba Ayuso haciendo campaña en Cataluña”, criticando que sobre Cercanías “está el foco mediático”.

Tras el comodín de Ayuso, Óscar Puente no ha tenido más remedio que “pedir disculpas a los usuarios tras el incidente en el Cercanías de Madrid”. "Nada me produce mayor desazón que las imágenes de ayer. Pero también pido que no se haga demagogia, las incidencias suceden y trabajamos para corregirlas", ha señalado.

El ministro de Transportes también se ha visto obligado a recular con la polémica sobre sus palabras sobre Javier Milei, dando por zanjado el asunto y la polémica con Argentina y aseverando que “si yo hubiera tenido la noción de que iba a tener esta repercusión no lo hubiera dicho”. Nada comparado con el tono agresivo que suele usar en los mítines o en Twitter -actual X- ¿Le habrán dado un toque o es porque se acercan elecciones catalanas y europeas?