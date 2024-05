Ayuso repasa los insultos del PSOE y remata: “no me gusta la fruta, me encanta”

La presidenta de la Comunidad de Madrid replica a socialistas y Más Madrid la actitud con Palestina: “tú mata, que yo te daré un Estado” y que compiten en antisemitismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido para todos en una nueva sesión de control a su gobierno en la Asamblea de Madrid, desde las acusaciones de la izquierda contra periodistas, a la victimización por las palabras de Milei o el reconocimiento del estado de Palestina.

Ayuso ha instado al PSOE a que "dejen de llorar dando lecciones de democracia, con el 'me gusta la fruta' mientras me insultan. Cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré: no es que me guste, es que me encanta", ha subrayado.

La dirigente popular ha recordado que los socialistas llaman a Alberto Núñez Feijóo "veleta, vago mentiroso e ignorante y que Sánchez desde la tribuna del Congreso se riese a carcajadas de él” y que a ella misma “me han llamado genocida, tarada mental, nazi o corrupta”. Además, ha cargado contra los ataques de la izquierda a medios y periodistas, como que hayan llamado "planfleto a El Mundo, ojete a The Objective o fachosfera a El Confidencial mientras el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no responde a las preguntas”.

"Tú mata y yo te daré un Estado"

Sobre el reconocimiento de Palestina, Ayuso ha reflexionado ante Más Madrid que “pretende que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando".

"Ayer decía su vicepresidenta, Yolanda Díaz, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos?”, ha continuado Ayuso contra el antisemitismo.

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, “están peleandose por ver quién es más antisionista para llevarse cuatro votos”.