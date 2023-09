Diferencias: veteranos del PP sí apoyarán a Feijóo en el acto contra la amnistía

Mientras los veteranos del PSOE se alzan en armas contra Sánchez por sus más que posibles cesiones a los independentistas, los del PP muestran unidad con el actual líder y le arroparán.

Pase lo que pase, gobierne quien gobierne finalmente, es una evidencia que en el PSOE reina el malestar entre sus filas y en el PP, en líneas generales, todos van a una. Especialmente llamativo es el caso de los miembros más veteranos de ambas formaciones. Mientras ilustres del socialismo como Felipe González o Alfonso Guerra, que pusieron los cimientos del partido, están en el punto de mira y son criticados por el “nuevo socialismo” que practica Pedro Sánchez, ilustres populares muestran su apoyo siempre que pueden al actual líder, Alberto Núñez Feijóo.

Ni que decir ya el caso de Nicolás Redondo, expulsado del PSOE por esas críticas a la ley de amnistía que el presidente en funciones planea dar a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo. Ambiente diferente el que se respira en Génova con estos veteranos de la formación. Muestra de ello es que, como todos opinan lo mismo y reman en una dirección, no como ocurre en la calle Ferraz, su actual máximo dirigente ha invitado a dos expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy a ese acto del 24 de septiembre contra la amnistía.

Un evento que finalmente no será en Plaza España sino que, por cuestiones de aforo, disponibilidad y de accesibilidad, se va a celebrar finalmente en la Avenida de Felipe II a las 12 de la mañana de ese domingo. Allí estarán, si aceptan la oferta y si no hay imprevistos, ambos expresidentes del Gobierno de España para arropar a Feijóo, que dará un discurso ante los asistentes para explicar los motivos, que no son pocos, que les llevan a movilizarse y a pedir a la ciudadanía que así lo quiera que lo haga con ellos.

Según fuentes del PP, el acto tiene como uno de sus objetivos definir algunas de las prioridades que van a marcar el discurso de investidura de Feijóo y que dará comienzo con su primera sesión tan solo 48 horas después. Uno de los puntos en los que incidirá el máximo mandatario popular será en la defensa de la igualdad entre todos los españoles, además de para manifestar el rechazo del PP a cualquier planteamiento que pase por tratar de un modo diferente a los ciudadanos de uno u otro territorio.

Y es que existe el riesgo más que real de que el PSOE acepte amnistiar a los políticos que no sólo desafiaron al Estado, sino que quieren acabar con él tal y como lo conocemos y tal y como está expuesto en la Constitución. Con todo ello y con ello, estas mismas fuentes explican que Feijóo avanzará qué haría él con el país si tuviera la posibilidad de ser presidente, pero también lo que no haría nunca para presidir el Gobierno de España. El popular, que está a cuatro votos de la investidura, defenderá una España de ciudadanos iguales y rechazará los privilegios jurídicos a ningún político por más que su voto sea decisivo para mantenerse en el poder otros cuatro años más.