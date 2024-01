Feijóo, convencido de que la ley de amnistía no pasa el filtro de Europa

El líder del PP manda un mensaje al Gobierno: “o se está con la Policía o con los que les apedrean”. Además afirma que la violencia en Cataluña fue terrorismo: “kale borroka y puro fascismo”

Alberto Núñez Feijóo ha visitado este miércoles el plató de Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso después de un día que pudo ser clave en el futuro del inestable Gobierno de Pedro Sánchez. El no de Junts a la actual ley de amnistía creada precisamente para contentarlos -aunque parece que no lo suficiente- supone una humillación clara y evidente para el Ejecutivo que dirige el líder del PSOE.

Así lo ve el propio líder del Partido Popular, que ha ido un paso más allá afirmando que después de la humillación de Junts al Gobierno, cualquier otro Ejecutivo europeo habría "dimitido y convocado elecciones". Sin embargo, al igual que tiene claro este planteamiento, el presidente de los populares también está convencido de que Pedro Sánchez no lo hará por su demostrada "obsesión" por el poder.

Durante su café en el programa matinal de Antena 3, Feijóo también ha querido poner el foco en lo que puede ser el último bastión para frenar la ley de amnistía: Bruselas. Y es que el político gallego asegura que la norma, tal y como está en este momento, no pasa el filtro de una Unión Europea que empieza a mirar con preocupación lo que está sucediendo en nuestro país y confía que paren este "ataque masivo al Estado de Derecho".

Más incluso después de que Carles Puigdemont y los suyos estén metidos en líos judiciales que tienen que ver con el terrorismo, la corrupción y sus contactos con Rusia. Punto este último de especial preocupación para el Parlamento europeo. Precisamente este martes Feijóo viaja hasta Bruselas para reunirse con sus colegas europeos del PP. "En este momento ya Europa está mirando para España y está preguntándose qué ocurre: si esto es Hungría o la antigua Polonia".

Feijóo lo tiene claro: lo que pasó en Cataluña en 2017 fue terrorismo

"El terrorismo es terror y en Cataluña hubo momentos y días de absoluto terror", ha expresado Feijóo al ser preguntado por ese denominado ‘terrorismo ligero’ que los independentistas quieren incluir en la ley de amnistía para librarse de sus delitos. "Es evidente que esos actos vandálicos se han producido. Hay imágenes de las tensiones en el aeropuerto, de los intentos de que no salieran los trenes o de cómo se cortaron autovías", explica el jefe de la oposición.

Ha habido incendios de mobiliario urbano, hay policías agredidos, hay policías con incapacidad permanente. Es obvio, esto es la kale borroka independentista en Cataluña

Un Feijóo que no se ha podido expresar más claro ante las preguntas de Susanna Griso: "Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo, porque la gente no podía salir a la calle, porque la gente no podía coger su tren, no podía coger su avión, no podía coger su coche, porque la gente tenía miedo y no salía de su casa".

Es por ello que lanza una pregunta a Sánchez: si está "con la policía" o con los que "apedrean a la policía". Y es que Feijóo ha recordado que fue "el mismo Gobierno del señor Sánchez el que descalificó esos actos por los que ahora se rasga las vestiduras porque se pueden considerar actos terroristas".