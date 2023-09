Las nuevas elecciones cobran fuerza: los de Feijóo ya se preparan "por si acaso"

Tras una semana "satisfactoria" para el PP, ahora llega un incierto futuro: un difícil Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios o una repetición electoral. Ambos escenarios son posibles.

Tras una semana "satisfactoria" para los de Feijóo, ahora toca pasar página. "Dejadnos disfrutar, al menos, hasta este viernes", pedía -con cierta sorna- un destacado miembro de la dirección nacional del PP a los muchos periodistas que cubrieron las largas jornadas de investidura en el Congreso. Y el último viernes de septiembre ya llegó. Siguiendo el horizonte que ya estaba escrito, sin ningún milagro que lo alterara, Feijóo no consiguió superar ni la mayoría absoluta -en primera votación- ni la mayoría simple -en la segunda- que necesitaba para ser investido. No consiguió convertirse, en suma, en Presidente del Gobierno cuando algunos de sus predecesores lo alcanzaron con, incluso, menos apoyos de los que recabó el actual líder del PP. Las paradojas de los nuevos tiempos políticos.

La investidura, empero, no fue en vano. "Estamos muy contentos y satisfechos", reconocía a este periódico un muy próximo a Feijóo en el transcurso de la frenética segunda jornada de investidura del candidato popular. Feijóo ha conseguido el objetivo. "El PP se mostró más fuerte que el PSOE", asevera la misma fuente.

Pero el discurso y, por extensión, el relato que Feijóo "ha ganado en fondo y forma frente a un Pedro Sánchez huido", en palabras de una solvente fuente de Génova, no despeja un incierto futuro. "Solo quedan dos salidas no honrosas, un gobierno de la mentira o una repetición electoral", perfiló este viernes el propio Alberto Núñez Feijóo.

La repetición electoral

"Sabemos por experiencia que tanto Pedro Sánchez como el señor Puigdemont están dispuestos a lo que sea con tal de obtener sus intereses particulares", alerta Borja Sémper, portavoz del PP, en una entrevista para este periódico. Sin embargo, las nuevas elecciones no las descartan los de Feijóo. "No es descartable tampoco que incluso estando dispuesto a ceder en todo, sobre todas las materias, no le salga bien. Esto es posible también", incide el también vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP.

Es más, de haber unas nuevas elecciones el 14 de enero del próximo año, "tendríamos una nueva oportunidad de corregir el rumbo de la política española", reconoce el miembro de la dirección nacional del PP a este periódico.

No solo Borja Sémper. Otros tantos populares que moran los pasillos del número 13 de la Calle de Génova confían en una segunda oportunidad electoral. "Feijóo se está preparando tanto para hacer oposición como para ir a nuevas elecciones", afirma a ESdiario otra solvente fuente del PP. "Todavía es pronto para determinar si habrá o no nuevas elecciones, hay que ver los movimientos de Sánchez, pero la repetición electoral es una firme posibilidad", añade.

El PP, en clave electoral

"La satisfacción con el discurso de Feijóo es unánime en la planta noble de Génova", ratifica otra fuente popular. Y no solo es una descripción del inmediato presente sino que, además, toda una apuesta de futuro. "Afianzar el discurso y consolidar el liderazgo de Feijóo es clave por si hay nuevas elecciones", incide el mismo político del PP a este periódico.

Y no solo desde el PP están planteando todos los movimientos en clave electoral "por si acaso", también porque están dispuestos a pedir nuevas elecciones cuando Pedro Sánchez inicie su proceso de investidura, previa petición del Rey Felipe VI, tal y como ya reclamó Isabel Díaz Ayuso. "Reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que quiere amnistía, autodeterminación y que en el Congreso ya no nos entenderemos en la lengua común", enarboló la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y Feijóo comparte la receta.

"Es preferible no pagar el peaje del chantaje de Puigdemont a Sánchez, preferimos la convocatoria de elecciones", asegura una persona de la confianza de Feijóo a ESdiario. Y ratifica la misma fuente popular: "Si no tenemos los votos para que Feijóo sea Presidente del Gobierno, pediremos ir a nuevas elecciones".

"Pedro Sánchez no lo tiene fácil", reconocen desde Génova. Máxime tras la aparición de un documento con la firma de ERC y Junts en la que se unen en la petición de un referéndum de autodeterminación, o al menos "avances", para concederles el apoyo a Pedro Sánchez en su investidura. "Puigdemont es capaz de todo", incide la misma fuente popular.

Todos a una con Feijóo

Haya o no unas nuevas elecciones, lo que no está en cuestión es el absoluto cierre de filas con Feijóo. Tanto es así que el PP lo escenificó en dos ocasiones en una misma semana: en el gran acto del pasado domingo y en el primer día de pleno de investidura de Feijóo. Los líderes territoriales del PP, sin excepción, presentaron su total apoyo al presidente del PP nacional.

"Feijóo está fuerte y no tiene ningún ánimo de tirar la toalla", afirma un muy próximo al líder popular. "Todo el partido está y estará con él se vaya a la oposición o haya nuevas elecciones", ratifica la misma persona a este periódico.

Y, por si todavía quedaba alguna duda, "no se plantea facilitar la investidura de Sánchez ni por acción ni por omisión", sentencia el destacado morador de Génova. "El PP ha ganado las elecciones y no tenemos que facilitar la investidura del perdedor", reitera con firmeza.