Antonio Rossi sobre Ana Obregón: "la gestación subrogada es garantista en EEUU"

ESdiario entrevista al periodista Antonio Rossi que no duda en defender a Ana Obregón tras las críticas por ser madre, a los 68 años, por gestación subrogada.

Es la indiscutible noticia del día. Hoy se ha conocido la noticia de que la actriz Ana Obregón ha decidido ser madre, de nuevo, a sus 68 años. Teniendo conciencia de que en España la gestación subrogada, la técnica usada, es ilegal y está totalmente prohibida, Obregón se ha desplazado a Estados Unidos – concretamente a Miami – para dar la bienvenida a su hija, que nacía el pasado 20 de marzo.

Esta noticia, que ha causado mucho revuelo, se ha llenado de mensajes de odio en redes sociales y medios de comunicación hacia la presentadora. Es por ello que Hugo Pereira, periodista de ESdiario, ha entrevistado al colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' Antonio Rossi para debatir sobre la polémica que se está generando, así como desvelar todo sobre esta técnica de reproducción asistida.

La gestación subrogada en Estados Unidos es garantista

Rossi se ha mostrado totalmente a favor de esta técnica de reproducción y así lo ha afirmado a ESdiario: “Las declaraciones de Irene Montero solo demuestran el desconocimiento y el sectarismo”. Asegura, así, que sus afirmaciones acerca de aprovecharse de la situación socioeconómica denotan su falta de conocimiento acerca de cómo es la gestación subrogada en Estados Unidos; país al que Ana ha acudido.

Esto demuestra la desinformación del gobierno. Pero no espero menos de Irene Montero, solo ruido, ganas de crear conflicto, ideología sectaria y muy poco conocimiento. Muy poco. https://t.co/PoWxPrL6hK — Antonio Rossi (@antoniorossi) March 29, 2023

En relación a la gestación subrogada, el periodista destaca la legalización de la técnica en Estados Unidos, y asegura que en este país la legislación es garantista y sigue un largo proceso. Por ejemplo, la gestante tiene que realizar ciertos controles y tener una serie de ingresos, sin posibilidad de utilizar la retribución económica para fines de supervivencia.

En términos generales, la gestación subrogada es avalada por un juez y “es por ello por lo que las personas casi siempre acuden a Estados Unidos” ha afirmado Rossi a ESdiario. Ha asegurado, además, que esta garantía mencionada provoca que a España no le quede más remedio que “comerse” lo que dice la justicia americana.

Una de las realidades que algunos no conocen todavía es que en Estados Unidos la gestante no es la madre. No hay vinculación genética entre la gestante y el niño. Resulta un proceso muy cuantioso, pues aquellos que acuden a esta técnica, tienen que pagar todo el proceso "de principio a fin".

Tal y como ha mencionado el entrevistado y, lo que es aún más cierto, “si no fuera porque ha sido Ana Obregón, nadie sabría que ha acudido a la gestación subrogada”. Asegura que ha sido un proceso largo que Obregón no ha hecho de la noche a la mañana y ha criticado, de igual manera, los comentarios publicados en redes sociales sobre la nacionalidad del bebé. “La niña viene con pasaporte español”, ha incidido Antonio.

La señora que está informando en Antena 3 no tiene ni idea de la gestación abrigada en EEUU.

La hija de Ana Obregón aterriza en España con pasaporte español. Lo de la filiación se lo ha sacado de la manga.

Esa señora lleva paseándose por A3 y TVE toda la mañana desinformando. — Antonio Rossi (@antoniorossi) March 29, 2023

La fotografía en silla de ruedas de Ana Obregón

Otra de las críticas que ha recibido la actriz ha sido a causa de la fotografía que se ha hecho viral de Ana saliendo de un hospital en silla de ruedas.

Según Rossi, “es responsabilidad de este hospital velar porque la salida de esa madre y el bebé sea la más adecuada posible y no haya ningún tipo de inconveniente. En Estados Unidos te arriesgas a una demanda millonaria si se cae andando por las instalaciones del hospital” ha expresado el periodista a ESdiario, asegurando que no ha sido por motus propio.

La edad de Ana Obregón, la gran polémica

En cuanto a la edad de Ana Obregón existe una doble moral con todas aquellas personas que critican su gestación subrogada, siendo el caso de la Ministra de Igualdad Irene Montero. “Cuando Julio Iglesias o cualquier otro ha sido padre a esa edad nadie ha dicho nada, lo dicen con las mujeres. Menos feminismo y más realidad” ha expresado el entrevistado a ESdiario.

Hoy vendrá más de una feminista a decirle a una mujer lo que puede o no hacer.

Porque el feminismo es lo que ellas dicen, y las mujeres sólo pueden hacer lo que ellas dicen.

Y así todo este sectarismo de esas feministas. — Antonio Rossi (@antoniorossi) March 29, 2023

Según Rossi, el bebé, efectivamente, llegará a la edad de diez años y su madre tendrá para ese entonces casi 80 años, es una realidad que no ignora. Asegura que no es la edad deseable, “pero tampoco nadie te asegura que teniendo 31 años no vayas a tener un accidente o una enfermedad”, ha afirmado a este medio. Su situación económica es diferente a la de otros sujetos, y eso le otorgará al bebé ciertos recursos y un buen cuidado de cara al futuro.

Antonio ha concluido expresando su aversión a la criminalización que se está dando porque quiera hacerse esta gestación en otro país en el que es legal: “Esto no es un proceso de adopción, es un proceso de maternidad. Además, pone en manos de los ciudadanos y aconseja que “cada uno evalúe si se debería tener un hijo con 68 años”.