Feijóo enumera las mayores mentiras de Sánchez y sentencia la Ley de Amnistía

La investidura de Pedro Sánchez es inminente. Tras el pacto del PSOE con ERC, ahora toca cerrar el acuerdo con Puigdemont. El líder del PP carga duramente contra sus 'cambios de opinión'.

Tras conocer, a última hora de la noche de este miércoles, el acuerdo que el PSOE cerró con ERC para garantizar su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez -con la Ley de Amnistía como base- la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayor entidad que agrupa a los jueces de España, ha emitido un duro comunicado. Pedro Sánchez, alega la APM, pretende "situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho", asevera. Además, la asociación judicial mayoritaria de España subraya que la Ley de Amnistía "pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo", por lo que se "quiebra el principio de la separación de podere" que "esencial en democracia".

En este sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho referencia no solo a la Ley de Amnistía que hasta hace, tan solo, unos meses Pedro Sánchez calificaba de "inmoral e inconstitucional" sino que ha desgranado los más sonados 'cambios de opinión' de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez, asegura Feijóo en un desayuno organizado por EuropaPress, camina "en la dirección contraria que es la de fomentar las desigualdades y fomentar la división entre los españoles rompiendo, de esta forma, lo que consagró la Constitución". Es más, incide el líder del PP, "a lo largo de la última legislatura hemos visto como el Presidente del Gobierno ha llevado acabo una deriva en contra de los consensos y de los avances logrados por la sociedad española al amparo del estado de las autonomías y de la Carta Magna".

"Los ataques a nuestras instituciones se sucedieron al tiempo que se avanzaba en su control y se iban tomando las decisiones contrarias a lo que se había prometido", ahonda Feijóo. Y, recuerda, que Sánchez "dijo que no gobernaría con Podemos y en cuestión de días hizo al fundador de Podemos vicepresidente, prometió que no habría indultos y no tardo en concederlos, aseguró que lucharía contra la corrupción y lo que hizo fue rebajarla en el Código Penal, prometió independencia judicial y tomó como miembros de su Gobierno, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas y ahora también el Secretario General y el Letrado Mayor del Congreso de los Diputados, aquel que ha de calificar el proyecto de ley de amnistía", subrayó Feijóo.

En cuanto a la amnistía que ahora Pedro Sánchez defiende a ultranza, el presidente del PP denunció que "ahora toca la amnistía que hasta unas horas antes del 23 de julio, fecha de las elecciones, llegó a decir Sánchez que no se produciría en ningún caso porque es inmoral e inconstitucional, pues bien, tras perder las elecciones ha reconocido que su palabra no vale nada y que está dispuesto a todo por seguir en el poder y lo estamos viendo lamentablemente día día", sentenció.