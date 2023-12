Montero afirma que no privilegia a Cataluña y la Generalitat la deja K.O

La consejera catalana la desmiente

Sin embargo, la consejera madrileña ha hecho referencia a los motivos que ha esgrimido su homóloga catalana para no acudir a esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en las que justificaba su ausencia en que Cataluña negocia este tema de manera bilateral.

"Alguien no dice la verdad. Si la consellera dice que realmente tiene una negociación bilateral, hay un acuerdo en donde se dice que se llevará a cabo una cláusula excepcional con una financiación del 100%, una cesión del 100% de los tributos, pues alguien no está diciendo la verdad. Pero, bueno, a lo mejor no dicen la verdad o es que simplemente han cambiado de opinión", ha sostenido la consejera madrileña.

En parecidos términos se ha pronunciado el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, que ha calificado de "sorprendentes" las declaraciones de la ministra después de que la consejera catalana asegurara tener las negociaciones muy avanzadas.

También la consejera de Andalucía, Carolina España, ha dicho algo parecido ante esta ausencia y las declaraciones de la ministra. "La vicepresidenta ha dicho que eso no es cierto y yo no sé si es cierto o no, yo sé lo que veo en la prensa. Entonces, alguien, desde luego, no está diciendo la verdad", ha proclamado.

Consejero de CyL: "Salimos preocupados"

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrado su malestar al término del encuentro ante la nula información recibida respecto de cuestiones que califica de "vitales" para la financiación de las distintas comunidades autónomas.

"Salimos preocupados de la reunión porque hay muchas informaciones que hemos solicitado las comunidades autónoma y no se han aportado y, en cambio, hay muchas cuestiones que hemos visto que hay alguna que sí disponían de ellas y que están negociando fuera y quizá por eso no han querido asistir a este consejo", ha criticado el consejero económico castellanoleonés.

Y es que, como así ha advertido el Fernández Carriedo, Castilla y León y el resto de autonomías acudían a la cita con el objetivo de hablar de financiación autonómica, del trato de favor en algunos acuerdos a algunas comunidades autónomas y, sin embargo, "no se ha hablado de eso y la sensación es de que los temas vitales como es la financiación autonómica y la de los servicios públicos se está negociando fuera y luego se quiere imponer al resto".