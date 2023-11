Aznar atiza sin piedad a Sánchez y el PSOE se revuelve recordando la prehistoria

El expresidente del Gobierno tilda al presidente en funciones de "peligro para la democracia constitucional española" y anima a todos a actuar: "El que pueda moverse, que se mueva".

José María Aznar no ha podido ser más claro y ha expresado con palabras lo que comparten algunos millones de españoles. El expresidente del Gobierno ha asegurado que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional".

Durante la inauguración en Madrid de la XXI edición del Máster Oficial en Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria, Aznar, que ha compartido coloquio con Alberto Núñez Feijóo, ha hablado sobre los últimos movimientos de Sánchez de cara a conseguir el apoyo de Puigdemont para conseguir otros cuatro años al frente de La Moncloa.

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", ha declarado Aznar, además de recalcar: "Yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española, y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper".

El expresidente del Gobierno ha recordado que, ante la situación creada por el pacto de la amnistía, "la inhibición no tiene hueco", ha animado a que "el que pueda moverse, que se mueva, cada uno en su responsabilidad" y ha dejado claro que él no lo hará ni se callará. "Yo, personalmente, me considero en esta situación de crisis muy bien representado por Alberto Núñez Feijóo", ha resumido.

Aznar, contra Sánchez por la amnistía

José María Aznar ha aprovechado para insistir en que "los constituyentes excluyeron expresamente la amnistía" de la Constitución. Y lo hicieron porque España "es una democracia, donde no hay presos políticos ni hay cabida para indultos generales". El expresidente ha subrayado que la amnistía, "no solamente borra la pena" sino que "elimina el delito". "Es como decir, oiga, el golpe del octubre del 17 no existió", ha advertido, para añadir que entonces los independentistas "hicieron lo que tenían que hacer" porque estaban "oprimidos" por España, "que además de robarles, les "oprime" y por eso "hacen un golpe legítimo", ha añadido con ironía.

Aznar siempre ve armas de destrucción masiva y grandes amenazas donde sólo hay mentiras. Es de una gigantesca desfachatez. Aznar echado al monte: un peligro. pic.twitter.com/C5S2O4GOGj — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) November 2, 2023

Como no podía ser de otra manera, la respuesta del PSOE no se ha hecho esperar. "Aznar siempre ve armas de destrucción masiva y grandes amenazas donde sólo hay mentiras. Es de una gigantesca desfachatez. Aznar echado al monte: un peligro", ha escrito en X, la antigua Twitter, la portavoz socialista Pilar Alegría.

Por su parte, Patxi López recurrió a la manida fotografía de José María Aznar con Bush para escribir: "El mayor peligro que hemos tenido y seguimos teniendo es el propio Aznar y sus barbaridades".