Ábalos desafía a Sánchez y no deja el escaño: el PSOE ante el dilema de echarlo

El ex ministro se iría al grupo mixto para evitar la expulsión del PSOE. La palabra “corrupción” de la portavoz del PSOE hizo que Ábalos se enrocara y no quisiera dejar el escaño.

José Luis Ábalos se queda en el Congreso. Esa sería su decisión tras 24 horas de reflexión y de ultimátum del PSOE. Las razones para dejar el acta no han convencido al ex ministro que desafía a Pedro Sánchez el cual deberá tomar una decisión: mantener a Ábalos en el Grupo Socialista o expulsarlo y mandarlo al grupo mixto, salvo que el propio Ábalos se vaya antes para evitar su expulsión.

Tras 24 horas de ultimátum y de infarto en Moncloa y Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, anunciaba que Ábalos hará pública su decisión en un comunicado, lo que no sabemos es si será una salida amistosa y pactada o si el ex ministro romperá los puentes con su partido que intenta zanjar el tema del caso Koldo que amenaza al Gobierno y a varios dirigentes socialistas.

Ábalos se enrocó tras relacionarlo con la “corrupción”

“En el PSOE no caben los corruptos porque un corrupto defrauda la confianza de millones de votantes que han confiado en el PSOE”, es la frase que pronunció la portavoz del PSOE, Esther Peña, y que habría dinamitado los planes de Moncloa para que el ex ministro José Luis Ábalos dejara su acta de diputado y poner así un cortafuegos en el escándalo de los sobornos en la compra de mascarillas de la trama de Koldo García Izaguirre.

El ex número 2 del PSOE y ex mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, no está dispuesto a que desde su partido se asocie su nombre con la “corrupción” como considera que hizo Esther Peña en su declaración de ultimátum de 24 horas. Ábalos siempre ha defendido que “es leal partido y no quiere perjudicarlo”… Pero tampoco está dispuesto a que el PSOE le perjudique a él.

Así que, si el ex ministro barruntaba dejar el acta a cambio de una “salida personal” que le diera Pedro Sánchez como señalaba El País, las palabras de la portavoz del PSOE metiendo la corrupción en medio complicaron un acuerdo entre Ábalos y Ferraz para zanjar el asunto.

José Luis Ábalos tendría además un interés especial en mantener su escaño, ya sea dentro del Grupo Socialista o en el mixto en el caso de que el PSOE le expulse o que él se vaya voluntariamente, y ese interés es que, con el escaño de diputado, Ábalos mantiene el aforamiento, y se protege de una posible imputación en el caso de su ex colaborador Koldo García Izaguirre.