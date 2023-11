Iturgaiz: "El PNV está con la extrema izquierda, montado en el tren sanchista"

El cambio al frente del Partido Popular en el País Vasco ya está aquí. Javier de Andrés se convertirá este sábado en el nuevo líder de los populares en Euskadi reemplanzando a Carlos Iturgaiz. Contará para ello con el apoyo de un Alberto Núñez Feijóo empeñado en mejorar los resultados en el Norte desde que llegase a Génova.

El PP vasco no cambiará sus principios ni sus valores, pero sí la forma de hacer las cosas. Igualmente no muda su discurso, pero sí su estrategia. El reto que De Andrés tiene por delante se antoja complicado. Tiene que representar un PP moderno, más centrado, que se aleje de Vox pero que recupere sus votos, que intente hurgar entre los apoyos del PNV y que se centre en la ya "voz propia" que Borja Sémper quería construir tres años atrás.

Pero mientras eso sucede, Carlos Iturgaiz ha dejado varias entrevistas de despedida antes de abandonar su cargo. En ellas deja pinceladas de hacia dónde se debería mover el PP en Euskadi. Por ejemplo, en El Independiente. Esa estrategia pasa a juicio de Iturgaiz en captar a los votantes del PNV desencantados.Y dice que por la calle votantes de ese partido les trasladan su malestar e incluso la disposición a votar al PP: "El pozo del PNV se empieza a secar".

Carlos Iturgaiz: «Nadie podrá decirme que no me he dejado la piel, y casi la vida, por este partido» https://t.co/fQL5SqHkA1