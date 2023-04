Pablo Iglesias y Podemos, desesperados, ven como Sumar les aleja de Moncloa

La formación morada sigue insistiendo en la unión con el recién nacido proyecto de Yolanda Díaz, que amenaza con sacarlos del Gobierno en detrimento de Sumar.

Podemos finalmente no acudió este domingo al acto de presentación de Sumar, en el que Yolanda Díaz anunció su candidatura para las generales arropada por sus adeptos. Desde la formación que ahora dirige como secretaria general Ione Belarra tenía una táctica: no formar parte del evento para intentar demostrar que sin ellos la vicepresidenta segunda no tendría los apoyos suficientes. Sin embargo, lo que ocurrió en el pequeño polideportivo de Magariños sumado a las encuestas ponen nerviosos a los de Pablo Iglesias, que ven como La Moncloa se les aleja.

El propio Iglesias ha vuelto a insistir este lunes en la necesidad del pacto entre ambos partidos y es que Pedro Sánchez no dudará en ningún momento a la hora de elegir nuevo aliado. Los beligerantes de Unidas Podemos, que han causado muchos problemas y han llevado la relación entre socios al extremo, o el discurso sosegado y más neutro, de cara a la galería, de su mano derecha Yolanda Díaz.

Por ello, el fundador de Podemos ha vuelto a insistir, tras lo sucedido este fin de semana, en que la unidad es lo más importante. De hecho, ha llegado a asegurar que si Sumar decide no aliarse con Podemos será "una tragedia electoral y política". Todo lo contrario a lo que ha expresado en más de una ocasión la propia ministra de Trabajo, asegurando que no habría problema y no sería para nada un fracaso no contar con Belarra, Montero y compañía.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a pedir unidad en la izquierda, y ha asegurado que su mano sigue tendida para poder llegar a un acuerdo entre Unidas Podemos y Sumar



Pablo Iglesias también reclama unidad



📺 #Canal24Horas

▶ https://t.co/2z2Jqzx2XW pic.twitter.com/9ohrLIUsWA — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 3, 2023

Un claro mensaje para la que un día fue una de sus mujeres de confianza y que ahora ve como puede acabar con Podemos en caso de no llegar a un acuerdo final.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el por entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias

Además, según Iglesias, Sumar no acepta primarias porque tiene un debate interno sobre si les conviene ir a las elecciones con el partido morado, una duda lógica vistas las últimas encuestas y la sensación general que transmiten los de Belarra. "La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate de si quieren ir a elecciones con Podemos o no. ¿Si tuvieran claro qué quieren, cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía?", ha expresado.

Tragedia política y electoral

También ha insistido en este mensaje el portavoz de los morados, Pablo Fernández, y es que es evidente que Yolanda Díaz les puede comer la tostada debida a su buena relación con Pedro Sánchez. Algo de lo que desde luego no pueden presumir ahora mismo desde Podemos.

🔴DIRECTO | @_PabloFdez_, portavoz de @PODEMOS



🗣️"Nosotros seguimos pensando que es necesario un acuerdo electoral entre Podemos y Sumar".



▶️ https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/XT740Qh1ed — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 3, 2023

Así lo ha explicado este lunes en una entrevista en RNE, donde ha aclarado que Podemos sigue pensando que es necesario ese acuerdo electoral porque aunque sean espacios políticos distintos, pueden "llegar a un acuerdo".

🔴DIRECTO | @_PabloFdez_, portavoz de @PODEMOS



🗣️"Creemos que es esencial lograr un buen resultado en las municipales y autonómicas e incluso ver a Yolanda haciendo campaña con nosotras".



▶️ https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/zZbyhkC2E0 — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 3, 2023

Además, ha añadido que a Podemos les gustaría que ese acuerdo se pueda "cerrar cuanto antes", porque desde la formación creen que lo han puesto muy fácil y que han hecho todo lo posible durante estas semanas.