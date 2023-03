Page y Lambán, hartos de Podemos, siguen con sus "pullas" a Sánchez

Emiliano García-Page y Javier Lambán han vuelto a lanzar estos mensajes al presidente del Gobierno y se ponen exigentes a dos meses de las elecciones asegurando que Podemos es un lastre.

Poco más de dos meses quedan para la primera gran cita electoral de este 2023 clave para el posible cambio de rumbo en nuestro país. Los partidos saben que las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo pueden servir de termómetro para unas futuras generales a final de año y por ello saben de la importancia de la cita. Lo que cada vez queda más claro en el bando socialista es que todos menos Pedro Sánchez y su círculo de confianza quieren lejos a sus socios de Unidas Podemos, aunque deslizan que si bien no lo expresa públicamente, seguro que el secretario general del PSOE también tiene esa idea rondándole por la cabeza.

No es un secreto que Emiliano García-Page no aguanta a los actuales socios de su partido en el Gobierno de España. El presidente de Castilla La-Mancha no suele cortarse a la hora de hablar de ellos y a dos meses de las elecciones menos aún. Por ello, ha vuelto ha aprovechar una entrevista en la Cadena COPE para atacar a la formación morada.

Y es que, a García-Page lo que más le molesta del Gobierno de Sánchez es que el PSOE se calle "por responsabilidad muchas de las cosas que los ciudadanos tendrían que conocer de algunos socios", en clara referencia a Podemos. El dirigente socialista solo ha sacado de la ecuación a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Del resto tiene una opinión clara: "Están de inquilinos, no tienen un comportamiento leal".

Además ha afirmado que por su culpa Sánchez debe tener problemas de conciencia. "No creo que concilie bien el sueño el presidente del Gobierno", ha comentado Page, dando a entender que ni el propio Sánchez está contento con la relación con sus socios, que son todo problemas, y que todo está abocado a un mismo camino: la separación.

García-Page ha puesto como ejemplo la reforma de la ley del solo sí es sí impulsada en el Congreso por el PSOE, insistiendo en las "sinrazones" de Podemos a negarse a cambiar una ley que, no obstante, ha dicho que "está cargada de buenas intenciones". "No tienen capacidad para hacer la más mínima autocrítica. Critica todas las que se quieran, pero autocrítica ninguna", han sido sus palabras.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y el presidente de C-LM, Emiliano García-Page

Además, Page ha apuntado que el PSOE está haciendo "un ejercicio enorme de responsabilidad" callándose lo que realmente piensan de sus socios. Concretamente, ha dicho que están tragando "muchos sapos" lo que, en su opinión, supone tener "un máster de paciencia impresionante", pero también tiene un punto de temeridad.

Lambán: "Ni siquiera Sánchez querría repetir con Podemos"

También se ha mostrado crítico con los morados en las últimas horas el máximo mandatario aragonés, Javier Lambán. En una entrevista en este caso en la Cadena SER, al ser preguntado por si le gustaría repetir una coalición entre PSOE y UP, se ha mostrado tajante: "Creo que ni siquiera Pedro Sánchez querría".

De hecho, Lambán ha confesado que ha hablado de esto con el propio presidente del Gobierno, pero no ha querido "vender" a su jefe y ha preferido no desvelar la conversación sobre el tema, aunque escuchando lo que dice, nos podemos hacer una idea de por donde van los tiros.

"He hablado de más cosas de las que la gente se imagina", ha señalado, al tiempo que ha intentado poner tierra de por medio de las informaciones que apuntan a que la relación entre ambos no es la mejor. "No hay que juzgar las relaciones políticas en función a la simpatía o simbiosis personal. Pedro Sánchez desarrolla su responsabilidad como él lo entiende y yo desarrollo la mía", han sido sus explicaciones al respecto.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Aragón, Javier Lambán

Lo que queda claro de todo esto es que Unidas Podemos ha hecho rebosar el vaso de la paciencia de muchos de los barones socialistas y muestra de ello son estas últimas declaraciones de Page y Lambán. La cuenta atrás para el 28-M ya ha comenzado... y desde hace tiempo.