Arde el PSOE con Motos y Podemos pide la cabeza de un asesor del PSOE en TVE

Los 'visitadores' de Sánchez no están obteniendo los resultados que esperaban. El público ha dado la espalda a su 'trumpismo' y en las filas socialistas están hasta las narices

Los 'visitadores' de Sánchez no están obteniendo los resultados que esperaban. Y ya no es sólo que el público haya dado la espalda a su 'trumpismo', sino que en las filas socialistas -y más- están hasta las narices de sus melonadas.

Lo que contamos hace una semana, cómo el PSOE a través de sus nuevos 'brujos visitadores' buscaba 'fumigar' programas no afínes críticos con el Gobierno, se ha venido abajo en menos que canta un gallo. El truco no sólo no ha colado entre el gran público, que ha continuado respaldando -audiencias mandan- a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, sino que ha conocido una derivada mucho más letal: el 'boomerang' le ha estallado a los susurradores de Sánchez, sobre los que ha caído un diluvio de críticas.

Tertulianos

Dentro de éstas, las más curiosas han sido las que han recibido la dupla Miguel Barroso-José Miguel Contreras, cabecillas de ese entramado a mitad de camino, porque una cosa no quita la otra, entre el compromiso político y el negocio puro y duro. Una pareja que lidera un entorno de operativos a los que, desde un Andrés Varela que no colocan el 'publireportaje' sanchista a los deudos colocados en diversas tertulias de la televisión pública, no les llega la camisa al cuello.

Y eso que estos gurús no han dudado en pregonar su responsabilidad en el adelanto electoral. Tampoco han ocultado su papel en el giro trumpista del PSOE, con el propio Contreras firmado un artículo sobre la "charca de Schrek" en 'Infolibre', el digital que controla. Y, aparentemente, no parece casual la aparición de un reportaje sobre el giro político del entretenimiento en 'El Hormiguero' en 'El País', donde manda Barroso. Y dejando de paso en un plano más recogido, por cierto, 'El Intermedio', creación de Contreras para hacer de oposición a la oposición conservadora con un Wyoming al que el gurú de La Coproductora ha contribuido, desde tiempos inmemoriables, al incremento de su patrimonio inmobiliario.

Críticas internas

Todo esto ha llevado a que en días pasados un aluvión de críticas cayese sobre los Migueles, entre las cuales las más llamativas, repetimos, han sido las escuchadas en ámbitos socialistas. "Están llevando al partido al aislamiento absoluto con una estrategia que nos condena al silencio y que sirve para otros intereses que no son políticos", ha sido una de las frases que ha podido oírse en boca de cierto 'barón' socialista.

"Están llevando al partido al aislamiento absoluto con una estrategia que nos condena al silencio y que sirve para otros intereses que no son políticos"

Luego, claro, están lo que algunos consideran 'melonadas', como la 'no propuesta' de seis debates cara a cara. O una cuestión más grave, como el papel de los gurús de Sánchez en el juego de tronos montado en el equipo presidencial de Moncloa, donde la cosa está que arde. ¡Buena risa floja debe tener Iván Redondo!

El Arroyo que no cesa

Y como las desgracias nunca vienen solas, otro miembro de la tribu de los Migueles, Luis Arroyo, la lió buena en TVE al comparar la comparecencia de Ione Belarra con una declaración de ETA. Asunto que ha servido para que el clan podemita de la Corporación, a través del consejero Roberto Lakidain, haya pedido su cabeza como colaborador.

La petición no es sólo eso, sino que esconde otro asunto que el Juanpérez de la calle no conoce: Arroyo, además de presidir el Ateneo, está considerado uno de los consultores más cercanos al PSOE y forma parte de los 'machacas' del dúo Barroso-Contreras. ¿Van atando cabos?