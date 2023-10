"Tienen más poder Puigdemont y Junqueras que cualquier otro político español"

Alberto Núñez-Feijóo analiza el momento político en una entrevista publicada por El Correo, en la que lamenta el entreguismo de Sánchez a cambio de conseguir su investidura

Es la primera entrevista publicada con Alberto Núñez-Feijóo, líder del Partido Popular, tras el Congreso Federal del PSOE. Ha sido en El Correo, diario vasco. Aunque fue realizada antes de que Pedro Sánchez, candidato socialista a la presidencia del Gobierno, se abrazara definitivamente a la bandera de la amnistía en beneficio propio, el presidente popular deja algunas pinceladas del determinante momento político que atraviesa España.

En la entrevista, Feijóo deja claro que no le quedan muchas esperanzas de que la investidura de Sánchez no se produzca, y se lamenta del peso que tienen Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en la política española. "Lamentablemente en este momento en España tienen más poder Puigdemont y Junqueras de lo que pueda tener cualquier otro político español. Sánchez ha aceptado que la política española esté marcada en este momento por ellos. Si el independentismo catalán al final opta por no apoyar a Sánchez, habrá repetición electoral", señala Feijóo.

El presidente popular deja claro que no se arrepiente de haber dicho públicamente que tiene respeto por Puigdemont. Y dejó clara su postura. "Reitero que Puigdemont ha sido claro en sus planteamientos: amnistía, ndependencia, borrado de sus delitos". Y dipara. "El que nos ha engañado es Sánchez, que nos ha dicho que en ningún caso habría amnistía y ahora intenta pactarla. Puigdemont no ha engañado, ha dicho lo que quiere, es Sánchez el que está a punto de volver a engañarnos".

El líder popular, además, criticó la postura del PNV en la investidura de Sánchez. "Parece ser que eL PNV prefiere ser uno más de los quince partidos que apoya Sánchez que convertirse en un partido determinante para la gobernabilidad de España", y trata de remover alguna que otra conciencia. "Hay alguien que prefiere asegurar el poder que servir a los ciudadanos con los que se comprometió".

Feijóo también habló sobre el futuro del PP en Euskadi ("Empezamos una nueva etapa en el País Vasco con Javier de Andrés. Vamos a buscar mayor presencia en los pueblos de Euskadi y vamos a intentar voto perdido que se fue al PNV. Todos los partidos en Euskadi, salvo el PP, están en la Galaxia Sánchez, somos la única alternativa) y de Repsol Petronor: "Si tu pones impuestos extraordinarios y al final los conviertes en ordinarios, las empresas pueden tener la tentación de invertir en lugares donde la rentabilidad y el empleo que puedan crear es mayor que en sus lugares de origen".