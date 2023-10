Colau renuncia a ser ministra y después de las reacciones no sabe donde meterse

“Si no eres ministra es porque Sánchez y Yolanda Díaz no quieren” o “a mí también me ofrecieron ser Rey de Zamunda y lo rechacé” contestan a la ex alcaldesa de Barcelona

La ex alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, acostumbrada a hacer declaraciones para que le hagan un poco de caso, ha sorprendido con una confesión: "mi espacio político me ha pedido insistentemente que me plantease ser ministra, pero ya he dicho que no", ha asegurado en una entrevista en RAC1.

La humilde confesión de Ada Colau, rechazando ser ministra de un futuro gobierno de Pedro Sánchez, ha provocado sin embargo todo tipo de comentarios irónicos sobre la líder de los comunes. Así, muchas personas le recuerdan a la ex alcaldesa de Barcelona que “si no eres ministra es porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no quieren” o que “hasta donde sé, los ministros los nombra el presidente, no se propone uno por su cuenta”.

Otras personas cogen las declaraciones de Ada Colau y se ríen haciendo símiles con otras situaciones: “Yo no pienso fichar por el City de Guardiola, no seáis pesados”, “a mí me pidieron insistentemente ser Rey de Zamunda, pero siempre me negué” o "yo he decidido no ser obispo de Getafe pese a la insistencia de los feligreses".