Colau explota contra Rufián por decir que teme más a Yolanda Díaz que a Abascal

La exalcaldesa de Barcelona no pudo ocultar su rabia con el de ERC, que afirmó a Risto que tenía más miedo de la líder de Sumar que del de Vox: "Me muero de vergüenza ajena".

Gabriel Rufián levantó una polvareda con sus sorprendentes palabras a Risto Mejide sobre Yolanda Díaz. El presentador le preguntó que a quién tenía más miedo: si a la líder de Sumar o a Santiago Abascal. La respuesta desde luego sorprendió a propios y extraños y aunque el máximo dirigente de ERC ha intentado matizar sus palabras, han sido varios los políticos de izquierdas que han reaccionado a ellas echándose las manos a la cabeza.

- ¿A quién tiene más miedo, a Abascal o a Díaz?



+ Rufián: “Yolanda. Abascal todo el mundo sabe qué es. Yolanda, el hecho de que deje en la cuneta a Montero (…), que no se le entiendan en según qué cosas”



Asegura, eso sí, que “le tiene que ir bien”. pic.twitter.com/1WC18OIEN6 — María Blanco (@Mariablanco_) July 4, 2023

Como no podía ser de otra forma, una de las que ha salido al paso para defender a su amiga es Ada Colau. La ya alcaldesa de Barcelona, acostumbrada por tema territorial a tratar con Rufián, ha explotado contra él por estas palabras. Lo ha hecho precisamente en el acto de inauguración de campaña de Sumar en A Coruña, con por supuesto Yolanda Díaz presente.

"¡Pura vergüenza, señor Rufián!”, gritaba a pleno pulmón la líder de Barcelona en Común desde el atril con el lema ‘Es por ti. Sumar’. Una Colau que se despachó a gusto contra el político catalán, asegurando que sus declaraciones daban vergüenza ajena y más viniendo de una persona que se supone defiende las ideas que defiende: “Que alguien en nombre de Cataluña y de las ideas progresistas diga una barbaridad como esta no es admisible”.

Ada Colau: “Como mujer catalana y progresista, me muero de vergüenza ajena cuando escucho al diputado Gabriel Rufián decir que tiene más miedo de Yolanda Díaz que de Abascal”

pic.twitter.com/kY9HSQO0Av — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 7, 2023

Además de ello, Colau ha pedido que por el bien de la democracia y de las fuerzas progresistas que se disculpe porque a estas alturas de la película "no hay que confundirse de adversario", afirmando que Rufián sabe perfectamente qué parte quiere volver a la España en blanco y negro.

En cierta parte Rufián ha intentado salir del embrollo en el que se ha visto metido. Aunque no parece importarle mucho. No ha pedido perdón pero sí matizó sus palabras durante su última visita al programa Al Rojo Vivo de Antonio García Ferreras. Lo hizo cambiando el término “tener miedo” por el de “preocupante” y explicando que le preocupa mucho más no entender a Yolanda Díaz, a la que quiere tener al lado, que a Abascal, que sabe que es el enemigo.

Completamente de acuerdo con Gabriel Rufián @gabrielrufian



Much@s no entendemos ni las propuestas ni los silencios de @Sumar y Yolanda Díaz @Yolanda_Diaz_ , sobre todo, en su veto a @PODEMOS e Irene Montero @IreneMontero



¿Por qué no se sincera y respeta al electorado? 🤔 pic.twitter.com/l6DtArcfaU — JOSÉ CÁMARA ✍️ 💜🔻✊ (@EscritorJCamara) July 5, 2023

Parece que esas explicaciones no fueron suficientes para Ada Colau que ha cargado duramente contra él. Es habitual que la exalcaldesa de Barcelona salga en defensa de Yolanda Díaz. Ya lo hizo precisamente con todo el lío con Irene Montero y su veto en Sumar. Justo este es uno de los motivos que esgrime Rufián para argumentar esas polémicas declaraciones de que teme más a la ministra de Trabajo que al líder de Vox. Y es que, para el portavoz republicano dejar a la encargada de Igualdad fuera del nuevo proyecto progresista fue un error.