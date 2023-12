Los de Feijóo hacen 'quinielas' con Sánchez tras la ruptura de Podemos con Sumar

La ruptura de Podemos con Sumar ha impactado de lleno en el Gobierno. Pedro Sánchez tendrá que pactar cada Ley con un partido más. Y el PP cree que Sánchez no aguantará cuatro años.

El 45 aniversario de una Constitución, la española, cada vez más retorcida y cuestionada por los socios de Pedro Sánchez, con su beneplácito, se ha topado con una comidilla transversal a los diputados de todo signo político: unos para su regocijo y otros para su lamentación pero todos los presentes en la Cámara Baja sacaban a relucir la ruptura de Podemos con Sumar.

Es el tema del momento. Si bien se trataba de la crónica de una ruptura anunciada, el que Podemos se haya escindido del grupo parlamentario Sumar y pase a formar parte del grupo mixto -con las ventajas de tiempo en tribuna y dinero que adquieren- ha pillado por sorpresa hasta al propio presidente del Gobierno. "Me enteré por la prensa", desveló Pedro Sánchez en una conversación informal con los periodistas parlamentarios.

La Constitución española no pertenece a ningún partido. Es el marco fundacional de la convivencia en nuestro país.



Debemos trabajar por la igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos, sea cual sea su condición social. La igualdad real entre hombres y mujeres. Es lo que… pic.twitter.com/CT9KNMYOOb — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 6, 2023

La mala relación entre Podemos y Sumar ya ha traspasado, así, las fronteras de lo político y ha llegado a lo personal. "Ya está bien, es que ya está bien", decía por los pasillos del Congreso que dan acceso al hemiciclo, en alusión a los morados, una persona de la máxima confianza de Yolanda Díaz. Otras cercanos a la dirección de Sumar, tildan de "relación tóxica" el, hasta este martes, matrimonio político de Ione Belarra y Yolanda Díaz. "Claramente hay un acuerdo de coalición electoral y Podemos lo ha incumplido", volvían a incidir en la mañana de este miércoles solventes fuentes de Sumar. Podemos firmó un acuerdo que era "para cuatro años", esto es, "un acuerdo de legislatura", remarcaban por doquier en el Congreso.

El PSOE reconoce el obstáculo y el PP pronostica una legislatura corta

Es tan innegable como evidente. Por mucho que desde el PSOE traten de mostrar tranquilidad ante una decisión de escisión que, más temprano que tarde, llegaría, tan siquiera el propio presidente del Gobierno lo esconde: "Siempre he defendido el entendimiento de las fuerzas de izquierdas", defendió Sánchez en una conversación informal con periodistas, pero, al tiempo, reconoce la dificultad añadida pues “si hay una separación, las negociaciones tenemos que hacerlas con Sumar y Podemos por separado”.

Un nuevo actor que se suma a la fiesta de la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Si trae al Congreso una ley Yolanda Díaz ya veremos qué hace Podemos", se pregunta -con sólida sonrisa- una persona de la máxima confianza de Feijóo. "Podemos es ahora un actor nuevo" que "hará como Junts" al "querer conseguir cosas a cambio de votos", subraya el mismo popular consultado. "Habrá más crisis en el Gobierno" porque Podemos "desangrará todavía más a Pedro Sánchez", tienen por seguro desde el PP.

‼ Yolanda Díaz pide “altura de miras” a Podemos y cree que su marcha de Sumar “contribuye a la desafección” https://t.co/2SgVDijNQp pic.twitter.com/ok7keOKnpG — elDiario.es (@eldiarioes) December 6, 2023

Y las quinielas de los populares no se quedan ahí. Van más allá y presagian una legislatura corta. "No aguanta cuatro años", incide a ESdiario un muy próximo a Feijóo, "no aguantará [Pedro Sánchez] el calvario parlamentario que le harán vivir", remarca.

En cuanto a si desde el PP pedirán más adelante una convocatoria electoral, teniendo en cuenta que hasta mayo del 2024 Sánchez no podrá convocarlas siguiendo el artículo 115.3 de la Constitución, los de Feijóo rechazan tal extremo. "Que se cueza Sánchez en el gobierno", asevera la misma solvente fuente consultada. En otras palabras, la estrategia del PP, de ahora en adelante, será el desgastar al jefe del Ejecutivo y dejarle, también, que él mismo lo haga.

Pedro Sánchez lidera la mayor crisis constitucional en estos 45 años.



Los españoles hoy no somos todos iguales ante la ley porque Sánchez privilegia a quien no la cumple.



No se puede venir a celebrar la Constitución y presentar una enmienda a la totalidad como es la amnistía. pic.twitter.com/4PzXbFfFH3 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 6, 2023

En conclusión, lo que está claro es que esta legislatura, dure cuatro años o menos, será de todo menos tranquila.