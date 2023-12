Mercedes Milá afea su encuentro con Lydia Lozano, tras 10 años sin coincidir

La periodista, que acudía como invitada al programa "Mañaneros" para promocionar su nuevo programa de TVE, se reencontraba con Lydia Lozano, nueva colaboradora de las mañanas.

La ex colaboradora de Sálvame, Lydia Lozano parece haber encontrado nueva plaza y ha dado el salto a la televisión pública de la mano de Jaime Cantizano, para debatir sobre la crónica social en Mañaneros.

Ayer era su gran día y aparecía emocionada por su nueva andadura tras más de catorce años trabajando en Mediaset, supliendo la baja de Terelu Campos, pero no era la primera vez que la periodista pisaba un plató de Televisión Española, pues el pasado sábado participaba también en un especial de Lazos de Sangre dedicado a la gran Concha Velasco.

Antiguas compañeras

La llegada de la protagonista de Sálvese quien pueda coincidía con el paso por el programa de una invitada muy especial, que también está de estreno: Mercedes Milá, que inauguró el pasado jueves el espacio No sé de qué me hablas. Un programa de entrevistas que presenta junto a Inés Hernand y que ha significado para ella la vuelta a un formato que domina a la perfección.

Milá acudía al plató de Mañaneros, donde Pedro Santos ha hecho un recorrido por la extensa hemeroteca de su paso por TVE y sorprendía a la periodista con la aparición de Lozano.

¡Qué abrazo! 😍



👭 Mercedes Milá y @LydiaLozanoOf se reencuentran en nuestro plató con esta alegría que traspasa la pantalla#Mañaneros5D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/KcqeI0OoBN — Mañaneros (@MananerosTVE) December 5, 2023

"Fíjate tú. Toda la vida juntas y ahora aquí en La 1, en Televisión Española. Esto significa algo, Mercedes...", exclamaba Lydia Lozano. "Esta mañana he estado como tú la semana pasada: muy nerviosa. Era la primera vez en esta casa. Estuve en Radio Nacional. Venía aquí a hacer reportajes a Ángel Cristo, Torrebruno... luego nos íbamos a comer los dos. Llevaba dos cojines en el asiento porque no llegaba al volante. Es una maravilla verte en mi primer día. Me das muy buena energía», continuaba Lozano.

La hermana de Javier Sardá recogía el testigo y mostraba su admiración por la ex de Telecinco, aprovechando el momento para hacerle una crítica personal: "Eres trabajadora, ocurrente, eres elegante, pero un gran defecto", espetaba ante la sorpresa de todos.

Milá preguntaba a Jaime Cantizano si veía algún rastro de maquillaje en su cara. Él negaba con un gesto, sin saber qué pretendía su invitada, que prosiguió dirigiéndose a Lozano. "¡Como una puerta! Yo la veo por los pasillos de Telecinco y le digo, que con lo guapa que eres, es que te mataría. Las maquilladoras me dicen es que a 'ella le gusta así'”.



Un gesto muy típico en Milá que dejaba constancia, una vez más, que no tiene filtro, aunque tendrá que aplicarlo en su programa, donde le han pedido que se olvide de hablar de política, algo que ha molestado a la presentadora, comentándolo el día de su estreno.