Irene Montero gastó 10.000 euros en un estudio de 10 páginas sobre la regla

El polémico informe incluye reflexiones como que “las mujeres trans tienen más dificultades para adquirir productos menstruales” y fue adjudicado a la Universidad de Sevilla

El ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero cuenta en su haber con gastos muy curiosos y de cuestionada utilidad. Una de las últimas inversiones realizadas por el ministerio que dirige la ministra de Podemos es un estudio sobre la menstruación de las mujeres que costó 10.000 euros y sólo consta de 10 folios, a unos mil euros cada hoja del bolsillo de los contribuyentes.

En concreto, el estudio ‘Educación y salud menstrual de las mujeres jóvenes en España’ fue adjudicado por el ministerio de Igualdad a la Universidad de Sevilla por valor de 9.922 euros (8.200 euros más IVA) mediante un contrato menor y tras recibirse tres propuestas.

Aún tuvo suerte el ministerio de Irene Montero, pues para este estudio tenían previsto un gasto de 18.148 euros de los impuestos de todos los españoles, pero al final la propuesta de la Universidad de Sevilla se quedó en unos 10.000 euros.

El gasto en el citado estudio no sólo ha sido objeto de controversia por la necesidad o no de realizar esta inversión de dinero público en un informe de 10 folios, sino además por el contenido del mismo, que incluye afirmaciones como que “las mujeres trans son las que tienen mayor dificultad económica para adquirir productos menstruales”, algo que físicamente es imposible porque las mujeres trans no tienen la menstruación.

El estudio también propone “integrar a los hombres en la cultura de la salud menstrual, mediante campañas de formación y sensibilización que los incluyan, para que deje de verse y percibirse la menstruación como cosa de mujeres y se perciba como asunto de derechos humanos”.

Un fragmento del estudio sobre la menstruación: