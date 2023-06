Podemos fulmina a los rebeldes de La Guardia por su traición injustificable

Los tres ediles de los morados de este pueblo de Toledo iban a apoyar este sábado a la candidata del PP, pero la dirección autonómica ha tomado cartas en el asunto tal y como avisaron.

Como era de esperar la formación morada ha tomado cartas en el extraordinario caso de La Guardia, un pueblo de Toledo donde los ediles de Podemos iban a apoyar al Partido Popular para evitar un Gobierno más del PSOE en este municipio toledano, donde los socialistas mandan desde hace 28 años. Así lo prometieron los tres representantes del partido morado en esta localidad: Víctor Hernández, su hermano Cristóbal Hernández y María del Carmen González Pedraza.

Al saltar la noticia al plano nacional aseguraron, en declaraciones de su portavoz Víctor Hernández, que iban a mantener su promesa durante la campaña, que no era otra que echar del Ayuntamiento a los socialistas por su nefasta gestión. Especialmente con los planes de empleo público y el trato que han dado a algunos trabajadores municipales a la hora de sus despidos. Son dos motivos de los muchos que aseguran tener para prometer y defender de manera tan vehemente su intención.

“No lo entendemos pero acataremos la decisión”, afirmaba Víctor Hernández, que prefiere ser expulsado del partido a faltar a su palabra. En caso de que el acuerdo hubiera llegado a buen puerto, hubiera sido el vicealcalde de La Guardia. La dirección autonómica de Podemos, que en Castilla La Mancha encabeza Teresa Navarro, fue clara al respecto y lanzó una amenaza directa: “No se puede pactar con la derecha. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer ni en La Guardia ni en ningún sitio”.

Podemos CLM cumple su amenaza: expulsados sus tres ediles de La Guardia

Dicho y hecho. Han cumplido y han expulsado a estos tres ediles rebeldes de La Guardia que pretendían dar este sábado su apoyo a la candidatura de la popular Marta Maroto y desbancar así, tal y como prometieron, al candidato del PSOE, Javier Pasamontes, de un consistorio que han ostentado desde hace más de 20 años.

El motivo: por haber incurrido en conductas contrarias a su normativa interna. Además, aplican lo que llaman 'pacto antitransfuguismo', por el cuál han enviado una solicitud oficial al Ayuntamiento de este pueblo toledano para que los ya ex concejales de Podemos pasen a ser concejales no adscritos que no puedan formar ningún grupo municipal o incorporarse a otros.

De esta manera, el partido morado corta por lo sano y fulmina a su trío de representantes en este municipio de unos 2.000 habitantes y a unos 45 minutos de la capital. El presidente del PP en Castilla La-Mancha, Paco Núñez, aseguró no saber nada del acuerdo, algo lógico y normal porque es imposible estar encima de todos los municipios, en este caso, castellano-manchegos. Lo que sí remarcó es que, en la política más local, la de estos pueblos, las decisiones muchas veces tiene más que ver con las personas que con las siglas.