La hipocresía de Sánchez: esto le exigió a Rajoy en 2016 y que ahora incumple

El Congreso, bajo la presidencia de Patxi López, llevó al Gobierno de Rajoy, en funciones, a los tribunales por no someterse al control del Congreso. Lo mismo que ahora hace Pedro Sánchez.

"Esperamos que el Gobierno reconsidere su posición porque si no estaríamos frente a un conflicto institucional grave", aseguró Patxi López en 2016 para criticar a un Gobierno en funciones de Mariano Rajoy que no se sometía a las sesiones de control del Congreso porque, aludía, "estaba en funciones".

En marzo del año 2016 habían pasado tres meses desde las elecciones generales celebradas a finales de 2015. Los mismos tres meses que han transcurrido ahora desde los comicios del 23 de julio, momento desde que el Gobierno de Pedro Sánchez está en funciones. Y desde la convocatoria de tales elecciones generales, el Ejecutivo de PSOE-Podemos no se ha sometido al control del Poder Legislativo, esto es, del Congreso.

El Congreso, presidido por el PSOE, llevó a Rajoy al Tribunal Constitucional

Es más, el Congreso, bajo la presidencia del socialista Patxi López en 2016, llevó al Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional por no someterse al control del Congreso alegando estar en funciones.

La batalla, ciertamente, la ganó Pedro Sánchez batalla dos años después, cuando el TC falló por unanimidad que el Ejecutivo, incluso estando en funciones, debe rendir cuentas.

Y el problema es ese. Que ahora, siete años después, el PSOE se niega a rendir cuentas en el Congreso estando en funciones a pesar de que el Tribunal Constitucional lo dejó claro: el Ejecutivo en funciones debe rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Un fallo que, consecuentemente, no existía en el 2016 cuando el Gobierno de Rajoy estaba en funciones.

Por tanto, fue en aquel entonces el PSOE, como partido líder de la oposición, quien lideró esa protesta contra el Gobierno en funciones del popular. Pero ahora la urgencia que había en 2016 se ha desvanecido con Pedro Sánchez.

"El Gobierno [en funciones de Rajoy] debería estar más sujeto que nunca al control porque no está en plenitud de sus funciones y trabaja con una legitimidad disminuida", llegó a afirmar el propio Pedro Sánchez, jefe de la oposición, en 2016.

Las comisiones en el Congreso, sin constituir

No solo no rinde cuentas el Ejecutivo de Sánchez ante el Congreso. La Cámara Baja presidida por la socialista Francina Armengol tampoco ha constituido las comisiones legislativas que están todavía "pendientes de constituir", tal y como aseveran a ESdiario. Y es que para convocar sesiones de control, deben votarse en la Junta de Portavoces, pero la Mesa no ha agendado ninguna para la próxima semana. Tampoco hay calendario de plenos, al contrario que en el Senado, algo a lo que se resiste la presidenta.

En este sentido, en la mañana de este martes, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, ha exigido a la socialista Armengol que desbloquee el "secuestro" del Congreso. Así, la portavoz del GPP acusa a la presidenta del Congreso de “cerrar a cal y canto” la Cámara y exige que “se abra y retome el funcionamiento normal” de la misma, como ya ha ocurrido en el Senado.

Además, ha anunciado la también secretaria general del PP, que el GPP ha presentado la solicitud para que se convoque “de manera inmediata” la Junta de Portavoces, recordando que el PP en el Congreso tiene diputados suficientes, como dice el Reglamento, para hacerlo tras haber ganado las elecciones. Denunció, también, que Armengol se niega a convocar la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces “para paralizar el normal funcionamiento” de la Cámara y le acusa de “retorcer el reglamento y no convocar los órganos del Congreso” con el objetivo de que “no haya actividad parlamentaria”