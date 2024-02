Alarma en Moncloa por el 'caso Koldo': el PP investigará a Sánchez en el Senado

El PP ha registrado este lunes una petición de comisión de investigación en el Senado en la que "por supuesto que sí" pedirán la comparecencia de Sánchez y demás "responsables" en el caso.

No contaban, a primera hora de la mañana de este lunes, los moradores del número setenta de la calle de Ferraz ni los de La Moncloa con el rápido contraataque del PP a la que -pretendían- fuera una, al menos, temporal estrategia para aplacar la onda expansiva del 'caso Koldo'. Hay preocupación, mucha, en las más altas instancias del Partido Socialista y no es para menos: no solo han perdido una sustantiva fuerza política en el plebiscito gallego -así enfocaron ellos mimos los recientes comicios- sino que ahora, también, todo el relato de la "implacable" lucha contra la corrupción, con el que -precisamente- Sánchez llegó a La Moncloa-. Y todo en siete días.

Están descolocados en el PSOE. Y cuando un partido se envuelve en la espiral del error, uno llega tras otro. Solo les faltaba el órdago que la cabeza de turco encontrada, José Luis Ábalos, está jugando -para asegurarse un futuro- ante el ultimátum de 24 horas que "unánimemente" la dirección del PSOE le lanzó: le han solicitado que el diputado socialista deje su personal e intransferible acta. Pero Ábalos se está haciendo de rogar y el poder de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ya está en entredicho. Que acabe por no dimitir y se pase al Grupo Mixto, perdiendo el PSOE un diputado al tiempo que tendrán que negociar con Ábalos cualquier iniciativa legislativa, es todavía una posibilidad a la hora de publicación de este artículo. Pase lo que pase, la imagen de debilidad ya es inocultable.

El "débil cortafuegos" de Ábalos, avisa el PP

Ya han perdido un chivo expiatorio. La ficha de Ábalos ya está gastada en un 'caso Koldo' que sigue bajo secreto sumarial. Y todo lo que puede salir cuando se levante el secreto. "Solo se conoce la punta del iceberg", repiten por doquier, en público y en privado, en un PP que celebra que se les haya sido admitida su personación en la investigación de la trama de corrupción. Ahora tendrán acceso a una privilegiada información. "¿Quién será el próximo cortafuegos? ¿Quién será el próximo en caer?", se pregunta una solvente fuente popular consultada.

Borja Sémper, el portavoz del PP, ha incidido, en este sentido, que es "verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo". Máxime, aseveran desde Génova a ESdiario, cuando cada día más el 'caso Koldo' se está convirtiendo en el "caso Gobierno de Pedro Sánchez".

#EnDirecto | El PP ve "indignante" que Sánchez señale al hermano de Ayuso, "un particular", acusándole de corrupción por el 'caso mascarillas': "Es un intento de que aquí parezca que todos somos lo mismo" pic.twitter.com/dlmzz4Hvl5 — Europa Press (@europapress) February 26, 2024

"Estamos convencidos de que Ábalos es la primera ficha, pero no la última", remarcan en el PP.

Frente a la "farsa" del Congreso, una dura investigación en el Senado

El PSOE, más allá de solicitar la entrega del acta de Ábalos, ha anunciado, a través de su portavoz, el registro de "manera inmediata" de una comisión de investigación en el Congreso para "analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus". El objetivo de los socialistas no es otro que equiparar un caso de corrupción, el que protagoniza Koldo García, el militante "base" que hasta aparece en el libro Manual de Resistencia de Pedro Sánchez por haber custodiado sus avales durante las primarias del PSOE, con el inexistente caso del "hermano de Ayuso", al que todas las instancias judiciales han dado portazo "al no haber nada", subrayan desde el PP.

#EnDirecto | El PSOE registrará "de manera inmediata" en el Congreso una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones en la pandemia y el primer tema será el del exasesor de Ábalos: "Transparencia absoluta. Caiga quien caiga" pic.twitter.com/U9spU9tABX — Europa Press (@europapress) February 26, 2024

Además, advierten los populares de la "farsa" que representa tal comisión de investigación en el Congreso. Y es que su presidenta, Francina Armengol, "está supuestamente salpicada también por esta trama", inciden desde el PP. "No nos fiamos ni un pelo", sentencian. Han registrado, pues, una comisión de investigación en una Cámara presidida por una persona que, muy posiblemente, también tenga que acabar dando explicaciones en tal comisión.

#EnDirecto | El PP no concreta si apoyará la comisión de investigación en el Congreso planteada por el PSOE sobre contrataciones y dice que presentará una en el Senado: "No nos fiamos nada. Se va a celebrar en una institución cuya presidenta está implicada en la supuesta trama" pic.twitter.com/boSxPrr6XN — Europa Press (@europapress) February 26, 2024

Frente a ello, con su poder absoluto en la Cámara Alta, el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado una petición de creación de una comisión de investigación en el Senado. Asimismo, los populares están estudiando también crear comisiones de investigación en los parlamentos de las comunidades implicadas en esta investigación a Koldo García, exasesor de Ábalos. "Entre las posibilidades que están sobre la mesa, está la de constituir también comisiones de investigación en los Parlamentos autonómicos, donde pueda haber indicios de que esta tama actuó", explican desde el PP.

Y Pedro Sánchez no quedará libre de indagación. Al ser preguntado el portavoz del PP expresamente si llamarán a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión del Senado, Sémper ha explicado que tendrán que acudir a la misma "todos quienes tenían responsabilidades políticas en aquella época", "empezando" por el presidente del Gobierno y "llegando al señor Illa". "Por supuesto que sí. Y tendrán que aclarar cuál fue el funcionamiento, la información que tenían, cómo actuó la Administración...", sentencian desde el PP amargando -todavía más- el lunes a los socialistas.