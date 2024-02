Alejandra Rubio humilla a la ex de su novio y se garantiza la silla en Mediaset

A la hija de Terelu le gusta su oficio. Lo está demostrando con pasos agigantados. Dejar la puerta abierta a las especulaciones. La única manera de poder acudir al programa de César Muñoz.



La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores de escapada a Málaga. Lugar donde Las Campos tienen un bien inmueble heredado de su madre, María Teresa. El gran capricho de la matriarca y que tan poco pudo disfrutar. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia disfrutan de su amor en la ciudad de su madre y su tía. Esta información no es producto de una investigación exhaustiva de los medios de comunicación. Lejos de la realidad. Es la propia Alejandra quien lo cuelga en su redes sociales para seguir con su tema y el de novio. A los dos les gusta la “camorra”. Ella es generadora de contenidos. Ya ha superado a su tita “La Borrego”. Y lo sabe.

La hija de Terelu y el empresario de las gafas llega más lejos. En las fotografías que publica en su red social aparece muy cariñosa con el perro, chucho o can de su pareja. El tercero en discordia que tan protagonista ha sido esta última semana. Alejandra lo tiene claro. Posa con el perro para decirle a Jeimy que ahora el perro es suyo también. Y su novio ya piensa en otro corazón y cama. Y futuro. Nada de Jeimy y todo de la sobrinísima.

Una provocación que pretende humillar en toda regla a la mujer que la semana pasada conquistó con su verdad a gran parte del público. Rubio no quiere posar con su novio pero sí con el chucho. Normal. Fue Carlo quien comentaba cuando apareció por primera vez como personaje público en el programa De Viernes que no podía salir de la comunidad autónoma donde cumple condena. Otra cosa es lo que se haga. Carmen Borrego puede aconsejar de cómo salir de los hospitales. Y con vendas en su rostro.

A Alejandra Rubio le gusta su oficio. Lo está demostrando con pasos agigantados. Humillar al pasado y dejar la puerta abierta a las especulaciones. Es la única manera de poder acudir al programa Así es la Vida que presenta César Muñoz todos los días. Con cara de estreñida cuando en escaleta está su persona. La estudiante de teatro no es Juan Luis Galiacho ni Gema Fernández. Quizás vuelva a decir “la niña” que no quiere hablar de ella. Una decisión. Quizás la directora de derecho que no de hecho (Carmen Borrego) le ponga el tema de Koldo y Ábalos y será Rubio quien de luz ante tanta tiniebla en la sede de Ferraz.