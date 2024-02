A la criticada Pedroche le sale un ferviente e inesperado defensor en TVE

La presentadora y colaboradora habitual de 'Zapeando' siempre es la diana de las críticas en redes sociales y uno de sus colegas de profesión ha salido a dar la cara por ella en su programa.

De un tiempo a esta parte Cristina Pedroche se ha convertido en una de las principales dianas del cruel mundo de las redes sociales. Desde sus vestidos en Nochevieja hasta sus opiniones como madre son motivo de crítica por parte de unos usuarios a los que, también es cierto, cada vez les gusta más soltar su odio a través de la pantalla del móvil o el ordenador contra las figuras famosas. Una realidad que ha sido así toda la vida pero no por ello hay que normalizar.

Más allá de esto, a la Pedroche le ha salido un inesperado defensor en TVE. O más bien dos, aunque la voz cantante de la defensa y quien puso el tema encima de la mesa fue Jordi González, cuya defensa a la colaboradora de Zapeando fue secundada por una Alba Carrillo cada vez más asentada y con, sorprendentemente en estos días, buena aceptación en las redes sociales cada vez que asoma la cabeza por la programación de la cadena pública.

La defensa de @jordiGlez de @CristiPedroche "A quien no le gustes que se vaya a cagar." pic.twitter.com/nChtatLV9c — TVMASPI (@sebas_maspons) February 25, 2024

Tras felicitar a Chenoa por su papel en el recientemente acabado OT 2023, el presentador de D Corazón quiso romper una lanza en favor de su amiga Cristina Pedroche. "Voy a hablar en serio porque hay una persona en el mundo de la comunicación a la que yo quiero personalmente que es Cristina Pedroche. Cada vez que Cristina pestañea hay una horda de gente que la critica", expresaba un Jordi González que iba un paso más allá: "Yo creo que son celos y envidia".

El periodista catalán valoraba así la última entrevista de la vallecana -en la que afirma que se ha llegado a plantear dejar las redes sociales- y no se mordía la lengua: "Cristina tú eres tú y el resto a cagar. ¿No gustas a todo el mundo? Pues no gustas a todo el mundo, ¿y qué? No hace falta".

Me da rabia que alguien con tanto talento y con tanta luz se pueda amargar por 14, 15 o 27 comentarios de 14, 15 o 27 mataos

Un discurso como decimos apoyada por Alba Carrillo, que precisamente ha estado en muchas ocasiones en esa situación, especialmente en momentos en los que ha sido foco de polémicas laborales o amorosas: "Ella se tiene que quedar en el montón de personas que la seguimos, que la admiramos y que supone una inspiración. Hay que hablar claro de la maternidad, de la vida sin miedos y sin tapujos". "Y tiene el mejor marido que la quiere a morir y una niña preciosa", acababa zanjando el tema Jordi González.